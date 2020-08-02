Коронавирус
Вечерняя МоскваОперштаб сообщил о снижении числа пневмоний в Москве за месяц
Только у 1,5 процента протестированных на новый тип коронавирусной инфекции за неделю в Москве подтвердилось данное заболевание. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
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За неделю коронавирус подтвердили лишь у полутора процентов протестированных
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:39
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