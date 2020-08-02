Только у 1,5 процента протестированных на новый тип коронавирусной инфекции за неделю в Москве подтвердилось данное заболевание. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Оперштаб сообщил о снижении числа пневмоний в Москве за месяц

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