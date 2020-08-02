Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваОперштаб сообщил о снижении числа пневмоний в Москве за месяц

Только у 1,5 процента протестированных на новый тип коронавирусной инфекции за неделю в Москве подтвердилось данное заболевание. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

За неделю коронавирус подтвердили лишь у полутора процентов протестированных

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:39

Москвичи резко пошли на поправку после COVID-19 — оперштаб

Телеканал 360°11:48

Оперштаб: заболеваемость пневмониями в Москве за месяц упала вдвое

News.ru12:04

Оперштаб Москвы назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в городе

Известия12:26

Оперштаб сообщил о снижении числа пневмоний в Москве за месяц

Вечерняя Москва11:29

Оперштаб: Число пневмоний в Москве за месяц уменьшилось вдвое

Агентство Москва11:12

В Москве резко выросло число выздоровевших от COVID-19

Взгляд.ру11:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 20:17, Ашберн
Авто

Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов авто

Газета DAILY 14:30
41
Происшествия

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
268
Политика

США надеются на соглашение с Россией и КНР по ядерным вооружениям

США надеются на соглашение с РФ и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения, заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 19:10
Общество

Сафронова в СИЗО перевели в камеру к обвиняемому в терроризме

Напомним, 27 июля член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Иван Сафронов изолирован в отдельной камере в СИЗО из-за подозрения на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 12:50
6
Шоу-бизнес

Степаненко рассказала, как Петросян предложил ей развестись

Вечерняя Москва вчера в 13:08
4
Экономика

Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей

Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ 19:29
199
Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж после тяжелого развода с Телегиным

Певица Пелагея на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором представила поклонникам свой новый имидж.
Политическая Экспертиза 03:14
18
Происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

РИА Новости 13:31
5,7K
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС в секторе Газа

Российская газета 19:20
4
Здоровье

Врач Мясников назвал средство, которое поможет справиться с аллергией

Как сообщает ToDay News Ufa, по словам доктора Мясникова, аллергия реже отмечается у детей, где дома есть животные.
ToDay News Ufa 15:37
11
Политика

Игорь Суркис: «Надо договариваться с наемниками, с россиянами. И прекращать эту войну»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мыслями о будущем Украины.
Sports.ru 16:38
Шоу-бизнес

Шон Пенн тайно женился на 28-летней актрисе Лейле Джордж

Голливудский актер Шон Пенн тайно женился на своей молодой возлюбленной, актрисе Лейле Джордж, после четырех лет отношений.
iReactor 05:58
1
Происшествия

Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова

Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru 19:41
14
Авто

Серийное производство российского электромобиля Zetta планируется начать в конце 2020 года

Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta должен начаться в Тольятти в конце этого года, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.
ТАСС 20:00
Происшествия

Австрийский турист сломал пальцы скульптуре сестры Наполеона

Газета.Ru 15:49
1
Кино

Сериал «Чернобыль» от HBO получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

Evo-rus.com вчера в 10:20
47
Экономика

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Не для всех Сбербанк планирует увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, которые сдали свои биометрические слепки.
Известия 17:01
1
Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

В Дании обеспокоены наличием "Кинжалов" в Арктике. НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по американской базе Туле.
Piter.tv 31 июля в 00:46
392
Политика

Испанская газета: Задержание россиян Лукашенко может использовать для переноса выборов

Позже задержали еще одного россиянина на юге страны.
Военное обозрение 11:12
Политика

Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
Lenta.ru вчера в 23:31
414
Общество

«Вектор» начнет производство вакцины от коронавируса в ноябре

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует в ноябре приступить к производству собственных вакцин от коронавируса.
Новая Сибирь 13:03
623
Здоровье

В Приамурье выявили 25 новых случаев коронавируса

В Амурской области лабораторно подтверждены 25 новых случаев коронавирусной инфекции.
Амур.инфо 04:07
124
Происшествия

Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13
112
Происшествия

Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу

Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
90
Экономика

Безработицу хотят вернуть к докризисному уровню до конца 2021 года

Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве.
Известия 19:30
13
Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 16:57
1
Политика

В США назвали «последний подарок» Трампа Путину

Эксперт считает, что подарки американского главы геополитическим противникам Соединенных Штатов не прекращаются в течение всего его президентства.
Lenta.ru 06:33
52
Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия 08:41
4K
Технологии

Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi

Не следует указывать на сайтах, в соцсетях логины и пароли. Эксперты подчеркивают, что публичные сети Wi-Fi зачастую не шифруют трафик.
Evo-rus.com вчера в 05:57
21
Политика

Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку

Главврач больницы №40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко в интервью "Российской газете" рассказал о том, как президент России Владимир Путин посещал медучреждение в марте.
Газета.Ru вчера в 11:23
74
Как работают Яндекс.Новости?
Главное