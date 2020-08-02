Количество диагностированных внебольничных пневмоний в Москве за прошедший месяц сократилось в два раза, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость пневмонией в Москве за месяц сократилась вдвое

Политика Минск пока не получил запрос на выдачу Украине задержанных россиян Официальный Минск пока не получал запрос из Киева на выдачу 33 российских граждан, задержанных в Белоруссии.

Армия и оружие Эсминец ВМС США Porter покидает Черное море после учений НАТО Киев, 3 августа 2020, 10:38 — REGNUM Ракетный эсминец ВМС США Porter начал переход из Черного в Средиземное море после окончания совместных с украинским флотом и кораблями некоторых стран Североатлантического альянса (НАТО) военных учений Sea Breeze-2020. 37

Политика Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру». 893

Здоровье Перечислены правила, вдвое снижающие риск развития деменции Британские ученые назвали основные причины возникновения деменции и правила, которые снижают риск развития этого заболевания в несколько раз, сообщается в научном журнале Lancet. 5

Общество В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков. 592

Общество Опасные источники радиации в российской Арктике утилизируют за 8 лет Москва, 3 августа 2020, 09:02 — REGNUM Росатом рассчитывает за восемь лет утилизировать наиболее опасные радиоактивные объекты, находящиеся сейчас на дне в акватории Арктики.

Шоу-бизнес Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.

Космос Марсоход Perseverance начал свой путь на Марс В четверг, 30 июля, с космодрома на мысе Канаверал марсоход Perseverance начал свой путь на Марс.

Общество ВЦИОМ: 9% россиян сталкивались с домогательствами на работе ВЦИОМ провел опрос и выяснил, как часто жители России сталкиваются с домогательствами на рабочем месте.

Экономика Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. 65

Армия и оружие Бессмысленные бои за «серую зону» и потери: военные ВСУ высказались о войне и перемирии Украинское издание «Страна» собрало мнения воюющих на Донбассе военнослужащих ВСУ о том, действительно ли происходит капитуляция и как они относятся к перемирию.

Общество Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.