Коронавирус
РБКЗаболеваемость пневмонией в Москве за месяц сократилась вдвое
Количество диагностированных внебольничных пневмоний в Москве за прошедший месяц сократилось в два раза, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
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Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Экономика
Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снижен до 15%
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.
RT на русском 03:42
Политика
Минск пока не получил запрос на выдачу Украине задержанных россиян
Официальный Минск пока не получал запрос из Киева на выдачу 33 российских граждан, задержанных в Белоруссии.
Евразия Daily 03:47
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter покидает Черное море после учений НАТО
Киев, 3 августа 2020, 10:38 — REGNUM Ракетный эсминец ВМС США Porter начал переход из Черного в Средиземное море после окончания совместных с украинским флотом и кораблями некоторых стран Североатлантического альянса (НАТО) военных учений Sea Breeze-2020.
REGNUM 03:38
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Общество
Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
Общество
Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 02:28
Общество
Представитель Гармаша подтвердил уход артиста из «Современника»
Rambler News Service 31 июля в 11:58
Спорт
Как улетал Мишка - 40 лет назад в Москве завершились XXII Олимпийские игры
ИА "Реалист" вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
На своем шоу «Еще не вечер» Елена Степаненко впервые рассказала, как ее тогда еще законный супруг объявил, что хочет развода.
Рамблер 01 августа в 12:09
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Здоровье
Перечислены правила, вдвое снижающие риск развития деменции
Британские ученые назвали основные причины возникновения деменции и правила, которые снижают риск развития этого заболевания в несколько раз, сообщается в научном журнале Lancet.
Цензуры.Нет 02:19
Интернет
Свежее обновление добавляет в Windows 10 новое меню «Пуск» — вот как его включить
Следующее обновление Windows 10 20H2 будет своеобразным «сервис-паком», а не полноценным патчем.
Игромания.ру вчера в 11:43
Общество
В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков.
Коммерсантъ 03:10
Армия и оружие
F-16 из Турции подлетели к Еревану на расстояние воздушного удара
Турецкие истребители F-16 подлетели к столице Армении на расстояние воздушного удара. Максимально близко к Еревану подобрались два самолёта.
News.ru вчера в 22:39
Общество
Опасные источники радиации в российской Арктике утилизируют за 8 лет
Москва, 3 августа 2020, 09:02 — REGNUM Росатом рассчитывает за восемь лет утилизировать наиболее опасные радиоактивные объекты, находящиеся сейчас на дне в акватории Арктики.
REGNUM 02:02
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Космос
Марсоход Perseverance начал свой путь на Марс
В четверг, 30 июля, с космодрома на мысе Канаверал марсоход Perseverance начал свой путь на Марс.
Актуальные Новости вчера в 07:16
Общество
ВЦИОМ: 9% россиян сталкивались с домогательствами на работе
ВЦИОМ провел опрос и выяснил, как часто жители России сталкиваются с домогательствами на рабочем месте.
Neva.Today 03:13
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Армия и оружие
Бессмысленные бои за «серую зону» и потери: военные ВСУ высказались о войне и перемирии
Украинское издание «Страна» собрало мнения воюющих на Донбассе военнослужащих ВСУ о том, действительно ли происходит капитуляция и как они относятся к перемирию.
Rusvesna.su вчера в 22:30
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 03:30
Здоровье
В Кировской области число заражений коронавирусом превысило пять тысяч
По данным регионального Минздрава, из медучреждений выписали 31 пациента, переболевшего коронавирусом. Общее число выздоровевших - 4 037.
Свойкировский.рф 03:45
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Здоровье
За сутки 94 человека заболели коронавирусом в Саратовской области
За последние сутки еще у 94 жителей Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 02:40
Происшествия
Второй за месяц разлив нефтепродуктов произошел на реке Сайме в Югре
Власти Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) зафиксировали второй за месяц разлив нефтепродуктов на реке Сайме, сообщил журналистам руководитель управления по делам ГО и ЧС администрации города Олег Пухтеев.
ТАСС 03:36