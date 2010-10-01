Оперативный штаб по борьбе с инфекцией информирует, что за прошедшие сутки на территории РФ специалисты зафиксировали 8946 человек с коронавирусом. С начала пандемии в стране выявили 353 427 заболевших в 85 регионах. За сутки произошло 92 летальных случая.

Оперштаб сообщил о выявлении 8946 новых случаев коронавируса в России

Политика Лоза отреагировал на слова Кикабидзе о России Музыкант Юрий Лоза прокомментировал слова кинематографиста Вахтанга Кикабидзе о том, что Россия вторглась на территорию Грузии в 2008 году. 9

Общество Для поступления в вуз понадобится электронная подпись "Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении. 52

Общество Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. 617

Политика Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал украинского посла «карликом» Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал Шредера "лоббистом милитаристской Москвы", поскольку тот тщетно пытается добиться отмены санкционных мер, введенных в отношении РФ. 14

Происшествия На Кубани скончался мужчина с диагнозом коронавирус 74-летний житель Сочи больше месяца находился на ИВЛ. Мужчина заболел 11 апреля и сразу был госпитализирован. 3

Путешествия Определены условия допуска туристов на кубанские курорты Как сообщает РИА Новости, представители Ассоциации туроператоров России сообщили о том, как именно власти будут регулировать процесс допуска российских туристов на курорты Краснодарского края. 91

Хоккей «Ак Барс» расторгнет контракты с Галузиным и Санниковым Форварды «Ак Барса» Степан Санников и Владимир Галузин в ближайшее время покинут казанский клуб.

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Наука На Земле найдено возможное местоположение Эдемского сада Палеонтологи выдвинули предположение о том, что возможное местоположения Эдемского сада может быть в Южной Африке в местечке Пиннакл-Пойнт. 127

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 356

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 141

Армия и оружие США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс . 744

Политика Источник назвал возможные даты проведения голосования по Конституции Источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию, сообщил, что голосование по поправкам к Конституции может быть проведение 1 и 8 июля. 20

Здоровье Коэффициент распространения коронавируса повысился в Самарской области Ковидные больные стали заражать большее число людей. Об этом свидетельствует рост в регионе коэффициента распространения инфекции. 54

Наука Уровень сознания пациентов определили по ЭЭГ при восприятии речи Ученые предложили новый способ определения уровня сознания пациентов с нарушениями сознания — по потенциалам на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) при восприятии речи.

Шоу-бизнес Александр Ревва спровоцировал слухи о беременности супруги Сегодня на странице Александра в соцсети Instagram появилось совместное фото с Анжеликой и интригующая подпись. 2

Экономика Правительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей В подготовленном правительством РФ плане восстановления экономики, который должны внести в администрацию президента 1 июня, заложено около 8 трлн руб. за 2020–2021 годы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа. 35