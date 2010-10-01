Общество

NewInformNewInformОперштаб сообщил о выявлении 8946 новых случаев коронавируса в России

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией информирует, что за прошедшие сутки на территории РФ специалисты зафиксировали 8946 человек с коронавирусом. С начала пандемии в стране выявили 353 427 заболевших в 85 регионах. За сутки произошло 92 летальных случая.
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В России выявили 8 338 новых случаев коронавируса

Gazeta.SPb03:52

Оперштаб сообщил о выявлении 8946 новых случаев коронавируса в России

NewInform25 мая в 03:39

В России выявлено 8 946 новых случаев COVID-19

Актуальные Новости25 мая в 04:02

Оперштаб сообщает о 92 летальных случаях россиян с COVID-19 за сутки

Народные новости25 мая в 03:46

Оперштаб сообщил о 8338 новых случаях COVID-19 в России

Политическая Экспертиза03:41
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Политика

Лоза отреагировал на слова Кикабидзе о России

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал слова кинематографиста Вахтанга Кикабидзе о том, что Россия вторглась на территорию Грузии в 2008 году.
News.ru вчера в 14:51
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Армия и оружие

США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35

ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
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Общество

Для поступления в вуз понадобится электронная подпись

"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Политика

Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал украинского посла «карликом»

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал Шредера "лоббистом милитаристской Москвы", поскольку тот тщетно пытается добиться отмены санкционных мер, введенных в отношении РФ.
Экономика сегодня 05:28
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Происшествия

На Кубани скончался мужчина с диагнозом коронавирус

74-летний житель Сочи больше месяца находился на ИВЛ. Мужчина заболел 11 апреля и сразу был госпитализирован.
Администрация Краснодарского края 04:14
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Путешествия

Определены условия допуска туристов на кубанские курорты

Как сообщает РИА Новости, представители Ассоциации туроператоров России сообщили о том, как именно власти будут регулировать процесс допуска российских туристов на курорты Краснодарского края.
Live24 вчера в 09:27
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Происшествия

В Москве задержали журналиста Илью Азара

Ведомости вчера в 11:24
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Хоккей

«Ак Барс» расторгнет контракты с Галузиным и Санниковым

Форварды «Ак Барса» Степан Санников и Владимир Галузин в ближайшее время покинут казанский клуб.
Metaratings 25 мая в 06:59
Шоу-бизнес

Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
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Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Транспорт

«Аэроэкспресс» с 15 июня снизит стоимость билетов

С 15 июня будет введен единый тариф «Стандарт», цена билета составит 300 руб.
Коммерсантъ 05:38
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Наука

На Земле найдено возможное местоположение Эдемского сада

Палеонтологи выдвинули предположение о том, что возможное местоположения Эдемского сада может быть в Южной Африке в местечке Пиннакл-Пойнт.
Live24 25 мая в 16:20
127
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой

Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
ТАСС 05:11
27
Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
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Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
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Политика

Грузия не намерена возвращаться к Договору по открытому небу

Тбилиси, 27 мая 2020, 12:23 — REGNUM Грузия не намерена возвращаться к участию в Договоре по открытому небу.
REGNUM 05:23
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Армия и оружие

США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
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Политика

Источник назвал возможные даты проведения голосования по Конституции

Источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию, сообщил, что голосование по поправкам к Конституции может быть проведение 1 и 8 июля.
Московский Комсомолец вчера в 11:24
20
Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
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Армия и оружие

СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии

РБК вчера в 19:46
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Здоровье

Коэффициент распространения коронавируса повысился в Самарской области

Ковидные больные стали заражать большее число людей. Об этом свидетельствует рост в регионе коэффициента распространения инфекции.
ГТРК Самара 03:58
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Наука

Уровень сознания пациентов определили по ЭЭГ при восприятии речи

Ученые предложили новый способ определения уровня сознания пациентов с нарушениями сознания — по потенциалам на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) при восприятии речи.
N+1 05:29
Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
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Шоу-бизнес

Александр Ревва спровоцировал слухи о беременности супруги

Сегодня на странице Александра в соцсети Instagram появилось совместное фото с Анжеликой и интригующая подпись.
RuNews24.ru вчера в 17:54
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Экономика

Правительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей

В подготовленном правительством РФ плане восстановления экономики, который должны внести в администрацию президента 1 июня, заложено около 8 трлн руб. за 2020–2021 годы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.
Коммерсантъ вчера в 22:31
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Армия и оружие

В Каспийске впервые пройдет парад в честь Дня Победы

РИА Новости 05:35
Хоккей

НХЛ объявила о плане доигровки сезона

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
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