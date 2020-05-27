Оперативный штаб по борьбе с инфекцией информирует, что за прошедшие сутки на территории РФ специалисты зафиксировали 8946 человек с коронавирусом. С начала пандемии в стране выявили 353 427 заболевших в 85 регионах. За сутки произошло 92 летальных случая.

Оперштаб сообщил о выявлении 8946 новых случаев коронавируса в России

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