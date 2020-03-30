Коронавирус

ИзвестияИзвестияОперштаб удалил сообщение о карантине в Москве до 14 апреля

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве удалил информацию о продлении карантина до 14 апреля, отметив, что его необходимо соблюдать в «ближайшее время».
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Оперштаб удалил сообщение о карантине в Москве до 14 апреля

Известия11:54

Оперштаб удалил информацию о режиме самоизоляции в Москве до 14 апреля

Моя Москва.онлайн13:10

Оперштаб в Москве удалил информацию о продлении режима самоизоляции

РЕН ТВ11:42

Оперштаб по коронавирусу удалил информацию о сроках режима изоляции в Москве

Эхо Москвы12:30

Оперштаб изменил информацию о продлении карантина в Москве

URA.Ru12:37

Оперштаб удалил информацию о продлении карантина до 14 апреля

Взгляд.ру11:41

Режим самоизоляции для москвичей продлили до 14 апреля

Реальное время11:14
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
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Закон об открытии рынка сельхозземель предполагает возможность покупать землю украинскими физическими и юридическими лицами, территориальными общинами и банками.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 впервые с марта 2002 года

На лондонской бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent упала на 13,99%, до $21,87 за баррель.
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Рынок США открылся ростом в пределах 1%

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С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
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Ожирение называют фактором риска при заражении коронавирусом

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Мэрия Москвы изменила сообщение о сроках всеобщей самоизоляции

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Продажи товаров для строительства и огорода перед выходной неделей в РФ выросли на треть

Продажи товаров для строительства и огорода перед выходной неделей в РФ выросли на 34%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
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Общество

Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса

Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.
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Сегодня на внеочередной сессии депутаты Заксобрания согласовали кандидатуру Дмитрия Рычагова на должность прокурора края.
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Коронавирус из Марокко завезла заболевшая амурчанка

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Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джон Каллахан

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