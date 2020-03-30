Коронавирус
ИзвестияОперштаб удалил сообщение о карантине в Москве до 14 апреля
Оперативный штаб по коронавирусу в Москве удалил информацию о продлении карантина до 14 апреля, отметив, что его необходимо соблюдать в «ближайшее время».
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Шоу-бизнес
Певица Макарская переедет жить в деревню из-за огромных убытков
Певица Виктория Макарская рассказала о колоссальных убытках из-за отмены концертов на фоне коронавируса.
Общество
В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции
В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Политика
Пичугин вновь написал прошение о помиловании
Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Экономика
Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах
Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить поправки, разрешающие кредиторам просить у банков отсрочку выплат на полгода, передает пресс-служба Кремля.
Политика
Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента
35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Политика
Верховная рада разрешила продажу сельхозземель
Закон об открытии рынка сельхозземель предполагает возможность покупать землю украинскими физическими и юридическими лицами, территориальными общинами и банками.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate Xs оказался убыточным для производителя
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Армия и оружие
Ледоколы провели корабли Тихоокеанского флота через пролив Лаперуза
На видео продемонстрирована проводка отрядов кораблей через ледовые поля в районе пролива Лаперуза.
Здоровье
Чай и кофе назвали вредными во время болезни
Медицинский журналист Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik рассказала, что популярные напитки, такие как кофе и чай замедляют процесс выздоровления человека от гриппа или простуды из-за большого количества кофеина.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 впервые с марта 2002 года
На лондонской бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent упала на 13,99%, до $21,87 за баррель.
Общество
Скворцова назвала преимущества российского лекарства от коронавируса
Российский препарат «Мефлохин», разработанный для борьбы с COVID-19, является действенным и легко переносится.
Экономика
Рынок США открылся ростом в пределах 1%
Индекс Dow Jones Industrial поднялся на 0,98%, до 21 848,66 пункта, по данным торгов на 16:33 мск.
Авто
Россию ждёт массовый уход дилеров и автомобильных брендов
Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Здоровье
Ожирение называют фактором риска при заражении коронавирусом
Нидерландские ученые изучили факторы, повышающие риски заражения коронавирусом.
Общество
Мэрия Москвы изменила сообщение о сроках всеобщей самоизоляции
Мэрия Москвы сообщила, что всеобщий режим самоизоляции в Москве действует до 14 апреля. Затем сообщение было исправлено.
Экономика
Продажи товаров для строительства и огорода перед выходной неделей в РФ выросли на треть
Продажи товаров для строительства и огорода перед выходной неделей в РФ выросли на 34%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Общество
Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах
Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Общество
Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса
Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Общество
В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.
Политика
Депутаты Заксобрания Камчатки согласовали нового прокурора края
Сегодня на внеочередной сессии депутаты Заксобрания согласовали кандидатуру Дмитрия Рычагова на должность прокурора края.
Происшествия
Коронавирус из Марокко завезла заболевшая амурчанка
29 марта зарегистрирован первый завозной случай коронавируса, установлено, что заболевшая посещала Королевство Марокко.
Армия и оружие
Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса
Первый военнослужащий США скончался после заражения коронавирусом, сообщил в заявлении министр обороны США Марк Эспер.
Общество
Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Шоу-бизнес