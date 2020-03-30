Оперативный штаб по коронавирусу в Москве удалил информацию о продлении карантина до 14 апреля, отметив, что его необходимо соблюдать в «ближайшее время».

Оперштаб удалил сообщение о карантине в Москве до 14 апреля

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