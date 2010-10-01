Более пяти тысяч пациентов выздоровели в Москве после поставленного врачами диагноза – COVID-19. Общее число людей, победивших коронавирус, составило 109 737 человек.

Оперштаб: в Москве скончались еще 56 пациентов с положительными тестами на COVID-19

Политика Трамп назвал четыре меры для прекращения беспорядков в США Президент США Дональд Трамп назвал четыре меры, которые, по его мнению, помогут исправить ситуацию с беспорядками в стране.

Происшествия Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах. 139

Политика Байден пригрозил Трампу военным переворотом Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. 132

Политика Власти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России. 18

Экономика Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам Выход из грядущего кризиса банкиры видят в отказе от новых правительственных мер по поддержке граждан и бизнеса и переходу к поддержке самого банковского сектора. 9

Общество Работающие 1 июля получат повышенную оплату Все работающие россияне 1 июля - в День голосования по поправкам в Конституцию - получат повышенную оплату. 1,8K

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 52

Спорт МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014 С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.

Происшествия Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости". 2

Наука Найдено древнейшее произведение искусства в Китае Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет. 11

Игры Sony презентовала новую PlayStation Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе. 183

Общество Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России По мнению ученых, распространение эпидемии в России не закончилось, в регионах еще есть очаги, и при открытых границах внутри российских городов может происходить усиление заболеваемости из-за миграции. 96

Политика Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил россиян в четверг от лица властей США с Днем России.

Общество В Чехии рассказали о переходе банков на работу в режиме онлайн Пандемия коронавируса ускорила процесс постепенного перехода всех чешских банков на работу в режиме онлайн, немногочисленные отделения сохранятся лишь для оформления некоторых операций типа ипотек или инвестиций, при которых клиенты хотят получить ответы на свои вопросы от живых, а не телефонных собеседников, рассказал РИА Новости директор отдела коммуникаций Коммерческого банка Павел Зубек.

Политика Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что рад своему увольнению, поскольку не будет иметь отношения к хаосу, в который украинский лидер погружает страну. 1

Экономика ФНС России запустила сервис для проверки освобождения от налогов «Служба запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные налоговые периоды второго квартала 2020 года», – приводит ТАСС сообщение ведомства. 37

Футбол В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус» Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте.