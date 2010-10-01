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Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаОперштаб: в Москве скончались еще 56 пациентов с положительными тестами на COVID-19

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Более пяти тысяч пациентов выздоровели в Москве после поставленного врачами диагноза – COVID-19. Общее число людей, победивших коронавирус, составило 109 737 человек.
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Оперштаб: в Москве скончались еще 56 пациентов с положительными тестами на COVID-19

Политическая Экспертиза09 июня в 16:33

Московский оперштаб сообщил о смерти 56 пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки

NewInform09 июня в 16:32
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Найдено древнейшее произведение искусства в Китае

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Sony презентовала новую PlayStation

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Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России

По мнению ученых, распространение эпидемии в России не закончилось, в регионах еще есть очаги, и при открытых границах внутри российских городов может происходить усиление заболеваемости из-за миграции.
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Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению

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«Служба запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные налоговые периоды второго квартала 2020 года», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
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Международный уголовный суд отреагировал на санкции США

В Международном уголовном суде отреагировали на введенные США санкции в отношении сотрудников учреждения.
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