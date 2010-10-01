Общество
Политическая ЭкспертизаОперштаб: в Москве скончались еще 56 пациентов с положительными тестами на COVID-19
Более пяти тысяч пациентов выздоровели в Москве после поставленного врачами диагноза – COVID-19. Общее число людей, победивших коронавирус, составило 109 737 человек.
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Оперштаб: в Москве скончались еще 56 пациентов с положительными тестами на COVID-19
Политическая Экспертиза09 июня в 16:33
Московский оперштаб сообщил о смерти 56 пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки
NewInform09 июня в 16:32
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 20:15, Ашберн
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
Политика
Трамп назвал четыре меры для прекращения беспорядков в США
Президент США Дональд Трамп назвал четыре меры, которые, по его мнению, помогут исправить ситуацию с беспорядками в стране.
РЕН ТВ 19:11
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM вчера в 02:38
Политика
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
Газета.Ru 15:40
Политика
Власти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире
Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России.
ТАСС 17:37
Экономика
Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам
Выход из грядущего кризиса банкиры видят в отказе от новых правительственных мер по поддержке граждан и бизнеса и переходу к поддержке самого банковского сектора.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 07:28
Армия и оружие
Ракета упала неподалеку от посольства США в Багдаде
Не сообщается и о том, что взял ответственность за случившееся.
Эхо Москвы 03:33
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Все работающие россияне 1 июля - в День голосования по поправкам в Конституцию - получат повышенную оплату.
Российская газета вчера в 12:39
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Спорт
МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014
С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
Vprognoze.ru 06:03
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:13
Наука
Найдено древнейшее произведение искусства в Китае
Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском вчера в 14:48
Кино
Международный кинофестиваль «Зеркало» пройдет в онлайн-формате
Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет 25–30 июня в онлайн-формате, пишет Colta.
Афиша Daily вчера в 14:37
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Происшествия
В России разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился вблизи села Сасыкино Рязанской области.
Lenta.ru 15:25
Общество
Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России
По мнению ученых, распространение эпидемии в России не закончилось, в регионах еще есть очаги, и при открытых границах внутри российских городов может происходить усиление заболеваемости из-за миграции.
РИА Новости 15:11
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Политика
Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил россиян в четверг от лица властей США с Днем России.
ТАСС 20:02
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
Общество
В Чехии рассказали о переходе банков на работу в режиме онлайн
Пандемия коронавируса ускорила процесс постепенного перехода всех чешских банков на работу в режиме онлайн, немногочисленные отделения сохранятся лишь для оформления некоторых операций типа ипотек или инвестиций, при которых клиенты хотят получить ответы на свои вопросы от живых, а не телефонных собеседников, рассказал РИА Новости директор отдела коммуникаций Коммерческого банка Павел Зубек.
РИА Новости 20:10
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru 09 июня в 09:43
Политика
Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению
Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что рад своему увольнению, поскольку не будет иметь отношения к хаосу, в который украинский лидер погружает страну.
РИА Новости 12:17
Экономика
ФНС России запустила сервис для проверки освобождения от налогов
«Служба запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные налоговые периоды второго квартала 2020 года», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Городовой вчера в 07:07
Футбол
В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус»
Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте.
Букмекеры.рф 07:09
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК 17:02
Политика
Международный уголовный суд отреагировал на санкции США
В Международном уголовном суде отреагировали на введенные США санкции в отношении сотрудников учреждения.
РЕН ТВ 19:25
Политика
МИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17
Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.
Газета.Ru 11:34
Игры
IGN показала первый геймплейный трейлер ремейка XIII
Игромания.ру 14:45
Общество
Пенсионный фонд начал выплаты в 36 тысяч рублей россиянам
Некоторые россияне получат значительные выплаты от Пенсионного фонда РФ, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 07:58