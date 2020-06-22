Общество

Znak.comZnak.comОперштаб: в Москве за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Таким образом, с начала пандемии умерли 3643 человека, передает оперативный штаб столицы.
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Оперштаб: в Москве за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусом

Znak.com22 июня в 15:45

В Москве умерли 26 пациентов с коронавирусом

Национальная служба новостей22 июня в 15:51

Оперштаб сообщил о новых случаях смерти пациентов с COVID-19 в Москве

Народные новости22 июня в 15:46

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом — оперштаб

Телеканал 360°вчера в 16:00

Оперштаб: скончались еще 26 пациентов с COVID-19 в Москве

NewInform22 июня в 15:42
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
Авто

«Автокод» определил 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке

Автоновости дня 23 июня в 01:50
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Космос

Американские ученые объяснили природу загадочных лучей в Антарктике

"Лучи, которые были зарегистрированы в Антарктике и приняты за доказательство существования Вселенной из антиматерии, на самом деле являются вполне обычным явлением — это потоки космических частиц, которые отразились от неоднородного снежного покрытия с разной плотностью", — заявил Ян Шумейкер, один из авторов новой научной работы.
Planet Today 22 июня в 06:28
Происшествия

В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток

Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС вчера в 21:20
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Общество

Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 20:17
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
2,9K
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях

23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
Известия вчера в 21:57
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Политика

Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.
RT на русском вчера в 12:16
1,1K
Кино

Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах

iReactor 23 июня в 10:28
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Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК вчера в 16:08
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Общество

Путин заявил о резком изменении уклада жизни россиян

Президент РФ озвучил, что прошедшие дни и месяцы существенно изменили восприятие времени и были насыщенными на перемены.
RuNews24.ru 23 июня в 11:41
1,3K
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 23 июня в 12:16
6,5K
Автоспорт

Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле

Команда "Формулы-1" Alpha Tauri приступила к тестовой программе на автодроме в г. Имола. Первым стартовал россиянин Даниил Квят.
CT news вчера в 20:08
Политика

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru вчера в 04:15
3,1K
Футбол

«Урал» вышел в полуфинал Кубка России

Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
Российская газета вчера в 13:05
Общество

Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме

РБК вчера в 20:46
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Общество

В Калифорнии зафиксировали рекордный рост зараженных коронавирусом

Сакраменто, США, 25 июня 2020, 04:09 — REGNUM В американском штате Калифорния за прошедшие сутки выявили 7149 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает департамент здравоохранения штата.
REGNUM вчера в 21:09
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Политика

Вучич объяснил свой жест во время парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 10:46
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Общество

Врач назвал самую опасную летнюю обувь

РИА Новости вчера в 20:14
Экономика

Кировский завод в Петербурге к 2023 году обзаведется собственной ТЭС

Предприятие «Кировский завод» в Северной столице до конца 2022 года планирует возвести собственную теплоэлектростанцию, аналогичную компании «Ленэнерго», мощность которой составит 24,9 МВт.
Gazeta.SPb вчера в 23:06
Общество

Мурашко констатировал спад коронавируса в России

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что всплеск коронавируса в России идет на убыль.
BFM.ru вчера в 13:08
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Политика

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском вчера в 14:23
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Происшествия

В Махачкале произошел крупный пожар на рынке

Позже пресс-служба главка МЧС по Дагестану сообщила, что возгорание на рынке на проспекте Аметхана Султана удалось локализовать на площади 1500 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
РБК вчера в 14:33
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Экономика

Вице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую».
Адыгея Сегодня 23 июня в 02:49
1,1K
Общество

В Екатеринбурге от коронавируса умер известный хирург Юрий Мансуров

Врач-хирург высшей категории Юрий Мансуров, работавший в ОКБ №1 Екатеринбурга, скончался на 55-м году жизни в реанимации ГКБ №40.
Уральский меридиан вчера в 23:22
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
6,9K
Политика

Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости вчера в 10:40
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Авто

Кроссовер Haval F7x получил новый двигатель и подешевел

Производящийся в России кроссовер-купе Haval F7x расширил линейку силовых агрегатов - теперь их два.
За рулем 23 июня в 10:15
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Здоровье

Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 23 июня в 05:13
4
Происшествия

Два уголовных дела возбуждено в Кузбассе из-за вспышек коронавируса

На основании проверок прокуратуры в Кузбассе возбуждено два уголовных дела из-за вспышек коронавируса.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 22:10
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Политика

Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО

Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ вчера в 21:55
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Главное