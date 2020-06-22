В Москве за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Таким образом, с начала пандемии умерли 3643 человека, передает оперативный штаб столицы.

Оперштаб: в Москве за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусом

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