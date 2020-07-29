Представители оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщили, что за сутки в РФ зафиксировано 5475 новых случаев COVID-19.

Оперштаб выявил 5475 новых случаев коронавируса в России за сутки

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