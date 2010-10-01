За последние сутки в России выявлено 7 972 новых случая коронавируса, заявили представители федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Пациенты были госпитализированы в 83 регионах страны.

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Футбол Болельщики «Ростова» встретили молодёжную команду после матча с «Сочи» Как сообщало ИА REGNUM, футбольный клуб «Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 10:1. При этом за «Ростов» играла молодёжная команда, состоящая из футболистов 2002—2003 годов рождения.

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