Общее число случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных на территории России, составляет 528 964, из которых 8835 были выявлены за минувшие сутки, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Оперштаб: за минувшие сутки в России зафиксировано более 8 тысяч случаев COVID-19

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