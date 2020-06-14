Общество
Экономика сегодняОперштаб: за минувшие сутки в России зафиксировано более 8 тысяч случаев COVID-19
За все время с начала эпидемии в стране умерло 6948 человек с COVID-19. При этом выздоровели 280 050 пациентов, из них 5409 — за минувшие сутки.
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Оперштаб: за минувшие сутки в России зафиксировано более 8 тысяч случаев COVID-19
Экономика сегодня03:53
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