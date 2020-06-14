За все время с начала эпидемии в стране умерло 6948 человек с COVID-19. При этом выздоровели 280 050 пациентов, из них 5409 — за минувшие сутки.

Оперштаб: за минувшие сутки в России зафиксировано более 8 тысяч случаев COVID-19

Общество В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы "Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — объяснил представитель ведомства. 1,8K

Футбол Саленко выступил против конфликта России и Украины Спортсмен выступил с предложением провести товарищеский матч с участием ветеранов сборных двух стран.

Политика Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико. 39

Политика В МИД Украины заявили, что минский процесс «держится на ИВЛ» Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе не умер.

Футбол «Локомотив» переиграл «Тамбов» в первом матче Николича Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Тамбовом" в товарищеском матче в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Названа стоимость защиты Вашингтона от демонстрантов Телеканал CNN назвал приблизительную стоимость защиты Вашингтона и охраны правопорядка на его улицах во время массовых протестов и вызванных ими беспорядков.

Политика Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. 2,2K

Авто Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля Как сообщает издание "АиФ", на территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов. 173

Происшествия На востоке Турции произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье в восточной части Турции.

Происшествия В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников. 158

Общество «Иди на войну. Время вышло». Королева Великобритании отправила Путину зашифрованное послание Дешифровщики телеграммы Елизаветы II склоняются к тому, что королева намекает на начало войны 1941 года – 22 июня, называя его «warmest Day», поскольку это так же день летнего солнцестояния.

Политика Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания правительства 12 июня принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска на границе с Крымом и в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса. 74