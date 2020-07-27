Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЗа сутки в России выявлено 5475 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 5475 случаев коронавируса. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 828 990 случаев COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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В России за сутки выявили 5475 случаев коронавируса

Афиша Daily03:58

Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 5475 новых случаев коронавируса

ПолитРоссия03:55

В Москве за сутки выявили 694 зараженных коронавирусом

Московский Комсомолец27 июля в 03:38

За сутки в России выявлено 5475 случаев коронавируса

RT на русском03:46

В России выявили за сутки 5475 носителей коронавируса

REGNUM03:52

В России за сутки выявили 5 395 случаев COVID-19

Парламентская газетавчера в 03:36

В России за сутки 5475 новых случаев коронавируса

FlashNord03:46
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Политика

В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК

Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 06:24
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Футбол

Бывший гендиректор «Химок» рассказал о подробностях своего увольнения

Василий Иванов, которому пришлось покинуть должность генерального директора «Химок», поделился обстоятельствами своего увольнения.
ProstoProSport 07:28
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Общество

Голикова отметила самые перспективные вакцины от коронавируса в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о самых перспективных российских вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:26
Здоровье

Коронавирус в Ивановской области резко пошёл на спад

Коронавирус в Ивановской области резко пошёл на спад.
Кстати.News 27 июля в 06:08
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Общество

Собянин отметил снижение числа новых случаев коронавируса в Москве

Количество вновь выявляемых случаев коронавируса в Москве с мая снизилось в 10 раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
РИА Новости 07:35
Политика

Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе государства Леониду Кравчуку заменить Леонида Кучму на переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Lenta.ru 05:07
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Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Московский «Спартак» заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, у которого истекает срок контракта, пишет портал «Чемпионат.com».
МИР 24 05:16
8
Здоровье

Глава Роспотребнадзора предупредила о новых штаммах вируса гриппа

Грядущий период говорит о том, что будут люди и с гриппом, и с пневмонией — вместе их положить нельзя.
Доктор Питер 07:37
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Игры

Grounded стала самой продаваемой игрой в Steam в день запуска

Grounded от Obsidian Entertainment возглавила рейтинг продаж в Steam в день запуска в раннем доступе, 28 июля.
3DNews 07:15
Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Известия 06:19
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Хоккей

В КХЛ могут появиться клубы из Венгрии, Южной Кореи и ОАЭ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном расширении лиги за счёт появления клубов из других стран.
Metaratings 07:24
Космос

Астрономы ESA нашли источник загадочного космического радиосигнала

TV BRICS 07:45
Здоровье

Залогин попросил не демонизировать больницу Семашко

Глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин в ходе брифинга 29 июля коснулся ситуации в больнице Семашко, где лечат больных коронавирусом орловцев.
Орловские новости 06:55
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
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Политика

Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о Крыме

Светлана Тихановская, которая будет соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах, призвала не искать «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.
НТВ вчера в 14:48
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru 07:00
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Общество

Apple снова стала самым дорогим брендом по версии Forbes

Компания 03:05
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов объяснил свой пост о ранении шуткой

Продюсер Сергей Жигунов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал шуткой комментарий к своей фотографии в Instagram со ссадиной на лбу, в котором он написал, что актер Максим Аверин попал в него из табельного оружия.
Газета.Ru 05:39
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Экономика

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 02:49
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Происшествия

Полчища голодных обезьян захватили город и победили полицейских

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Кеосаян рассказал, как с Бондарчуком снял знаменитый клип Ветлицкой

Режиссер и актер Тигран Кеосаян рассказал, почему вместе со своим коллегой Федором Бондарчуком снял клип для певицы Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза».
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Армия и оружие

НАТО разрабатывает стратегию для войны с русскими танками Т-72 и Т-90

Стратегия станет частью глобальной концепции, получившей название «мозаичная война».
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Единоборства

Нурмагомедов намекнул на дату боя с Сен-Пьером

Ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что Нурмагомедов последний бой в карьере может провести с Сен-Пьером.
Чемпионат 07:22
Авто

Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class

Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения.
Tvoe-avto.com 03:20
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Наука

Ученые обнаружили, что коронавирусом заражались еще в 2012 году

Evo-rus.com 03:30
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Политика

Зеленский заверил, что Киев будет соблюдать режим перемирия в Донбассе

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев гарантирует соблюдение режим перемирия в Донбассе, пишет ТАСС.
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Дмитрию Шепелеву заплатят 3 млн рублей за новое семейное шоу

В передаче примет участие Дмитрий Шепелев, который получит 3 млн рублей.
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Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
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Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
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