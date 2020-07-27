Коронавирус
RT на русскомЗа сутки в России выявлено 5475 случаев коронавируса
В России за сутки выявлено 5475 случаев коронавируса. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 828 990 случаев COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 06:24
Футбол
Бывший гендиректор «Химок» рассказал о подробностях своего увольнения
Василий Иванов, которому пришлось покинуть должность генерального директора «Химок», поделился обстоятельствами своего увольнения.
ProstoProSport 07:28
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
Голикова отметила самые перспективные вакцины от коронавируса в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о самых перспективных российских вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:26
Здоровье
Коронавирус в Ивановской области резко пошёл на спад
Коронавирус в Ивановской области резко пошёл на спад.
Кстати.News 27 июля в 06:08
Общество
Собянин отметил снижение числа новых случаев коронавируса в Москве
Количество вновь выявляемых случаев коронавируса в Москве с мая снизилось в 10 раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
РИА Новости 07:35
Политика
Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе государства Леониду Кравчуку заменить Леонида Кучму на переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Lenta.ru 05:07
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Московский «Спартак» заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, у которого истекает срок контракта, пишет портал «Чемпионат.com».
МИР 24 05:16
Здоровье
Глава Роспотребнадзора предупредила о новых штаммах вируса гриппа
Грядущий период говорит о том, что будут люди и с гриппом, и с пневмонией — вместе их положить нельзя.
Доктор Питер 07:37
Игры
Grounded стала самой продаваемой игрой в Steam в день запуска
Grounded от Obsidian Entertainment возглавила рейтинг продаж в Steam в день запуска в раннем доступе, 28 июля.
3DNews 07:15
Хоккей
В КХЛ могут появиться клубы из Венгрии, Южной Кореи и ОАЭ
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном расширении лиги за счёт появления клубов из других стран.
Metaratings 07:24
Здоровье
Залогин попросил не демонизировать больницу Семашко
Глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин в ходе брифинга 29 июля коснулся ситуации в больнице Семашко, где лечат больных коронавирусом орловцев.
Орловские новости 06:55
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Политика
Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о Крыме
Светлана Тихановская, которая будет соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах, призвала не искать «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.
НТВ вчера в 14:48
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru 07:00
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов объяснил свой пост о ранении шуткой
Продюсер Сергей Жигунов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал шуткой комментарий к своей фотографии в Instagram со ссадиной на лбу, в котором он написал, что актер Максим Аверин попал в него из табельного оружия.
Газета.Ru 05:39
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 02:49
Культура
Кеосаян рассказал, как с Бондарчуком снял знаменитый клип Ветлицкой
Режиссер и актер Тигран Кеосаян рассказал, почему вместе со своим коллегой Федором Бондарчуком снял клип для певицы Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза».
ФАН 03:39
Армия и оружие
НАТО разрабатывает стратегию для войны с русскими танками Т-72 и Т-90
Стратегия станет частью глобальной концепции, получившей название «мозаичная война».
Актуальные Новости 04:56
Единоборства
Нурмагомедов намекнул на дату боя с Сен-Пьером
Ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что Нурмагомедов последний бой в карьере может провести с Сен-Пьером.
Чемпионат 07:22
Авто
Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class
Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения.
Tvoe-avto.com 03:20
Наука
Ученые обнаружили, что коронавирусом заражались еще в 2012 году
Evo-rus.com 03:30
Политика
Зеленский заверил, что Киев будет соблюдать режим перемирия в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев гарантирует соблюдение режим перемирия в Донбассе, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 05:53
Шоу-бизнес
Дмитрию Шепелеву заплатят 3 млн рублей за новое семейное шоу
В передаче примет участие Дмитрий Шепелев, который получит 3 млн рублей.
Что происходит 04:42
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36