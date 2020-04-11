Коронавирус
ТК ЗвездаВ России за сутки заболели коронавирусом 1667 человек
По данным оперативного штаба, в стране больше тысячи человек выздоровели. За последние сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 1667 человек. В целом по стране имеют положительный результат теста на COVID-19 13 584 пациента.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Космос
Опубликованы самые детальные снимки внешнего слоя Солнца
Российская газета вчера в 10:07
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
Общество
В Москве оштрафовали 26 нарушителей карантина
Отмечается, что с начала ужесточения ответственности за нарушение карантина правоохранители оштрафовали 26 человек, они были помещены на принудительное лечение до полного выздоровления в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском и Химках.
Газета.Ru 05:44
Армия и оружие
США возьмут под контроль европейскую часть России через год
Американские военные смогут взять под полный контроль европейскую часть России через год-два после завершения строительства комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore.
ТВ Центр 09 апреля в 02:03
Общество
Собянин заявил о подножии пика коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству «РИА Новости» заявил, что нельзя говорить о том, что пик заболеваемости коронавирусом в столице уже наступил.
РБК 09 апреля в 20:40
Общество
18 человек скончались от коронавируса в России за сутки
Кристина Кормилицына / ИЗВЕСТИЯ 18 человек скончались от коронавируса в России за последние сутки.
РЕН ТВ вчера в 03:45
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Экономика
Мишустин объявил о подготовке новых мер поддержки бизнеса при коронавирусе
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о подготовке правительством новых мер поддержки малого и среднего бизнеса в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
ТК Звезда вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
Армия и оружие
«Циркон» могут принять на вооружение в 2022 году
Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ 06:05
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Хоккей
Он мог стать лучше Третьяка, но спился и сорвался. Жизнь вратаря-суперталанта закончилась трагедией
Советский суперталант в 17 лет ворвался в ЦСКА, но его сгубил алкоголь В четвертом материале (его первая версия была опубликована на сайте «СЭ» в сентябре 2019 года) мы расскажем про голкипера Евгения Белошейкина.
Спорт-Экспресс 06:30
Общество
Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ
Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Известия 06:10
Политика
Бывший вратарь сборной Украины критично отозвался о дружбе с Россией
Бывший голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов критично отозвался о дружбе его страны с Россией, передает Tribuna.com.
Газета.Ru 06:05
Здоровье
В селе Богородском Хабаровского края объявили карантин с 12 апреля
На территории села Богородского Ульчского района с 12 апреля вводится особый режим карантина из-за ситуации с коронавирусом.
Губерния 06:47
Общество
В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя
Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
РИА Новости вчера в 16:59
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Здоровье
В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом скончался в Башкирии, причиной смерти является вирусная пневмония, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 05:32
Армия и оружие
В Сети появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
По данным, представленным Минобороны Украины, 2 апреля 2020 года впервые была испытана противокорабельная ракета Р-360 противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" с установленной на ракете активной радиолокационной головкой самонаведения (АРЛГСН).
RuNews24.ru вчера в 05:47
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Политика
Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус
Россия бесплатно передала Белоруссии 10 тысяч тест-систем для определения коронавируса COVID-2019, но закупать Минск у Москвы эти изделия не будет, поскольку они ненадежные, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Газета.Ru 02:43
Шоу-бизнес
Представитель Корчевникова рассказал о самочувствии ведущего
Помощница генерального директора канала "Спас" Бориса Корчевникова опровергла информацию о его заражении коронавирусом.
Народные новости 04:40
Общество
В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве
Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:23
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:25
Музыка
Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч
Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru 03:36