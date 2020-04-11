Коронавирус

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ России за сутки заболели коронавирусом 1667 человек

По данным оперативного штаба, в стране больше тысячи человек выздоровели. За последние сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 1667 человек. В целом по стране имеют положительный результат теста на COVID-19 13 584 пациента.
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В России за сутки выросло число заболевших COVID-19 на 1667

Национальная служба новостей06:22

В России за сутки заболели коронавирусом 1667 человек

ТК Звезда05:32

В Краснодарском крае 13 новых случаев заражения COVID-19 по данным на утро 11 апреля

Регион online04:27

Оперштаб: за сутки заболели 1667 человек в 49 регионах

Вести.Ru04:35

В России за сутки коронавирус подтвердился у 1667 человек

Клопс04:27

Число заболевших COVID-19 в Москве достигло 8852

Росбалт04:59

Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки составило 1667 человек

Интерфакс04:16
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Космос

Опубликованы самые детальные снимки внешнего слоя Солнца

Российская газета вчера в 10:07
1
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
3,9K
Общество

В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию

В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
193
Общество

В Москве оштрафовали 26 нарушителей карантина

Отмечается, что с начала ужесточения ответственности за нарушение карантина правоохранители оштрафовали 26 человек, они были помещены на принудительное лечение до полного выздоровления в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском и Химках.
Газета.Ru 05:44
3
Армия и оружие

США возьмут под контроль европейскую часть России через год

Американские военные смогут взять под полный контроль европейскую часть России через год-два после завершения строительства комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore.
ТВ Центр 09 апреля в 02:03
7
Общество

Собянин заявил о подножии пика коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству «РИА Новости» заявил, что нельзя говорить о том, что пик заболеваемости коронавирусом в столице уже наступил.
РБК 09 апреля в 20:40
2,4K
Общество

18 человек скончались от коронавируса в России за сутки

Кристина Кормилицына / ИЗВЕСТИЯ 18 человек скончались от коронавируса в России за последние сутки.
РЕН ТВ вчера в 03:45
732
Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
68
Экономика

Мишустин объявил о подготовке новых мер поддержки бизнеса при коронавирусе

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о подготовке правительством новых мер поддержки малого и среднего бизнеса в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
ТК Звезда вчера в 08:34
3
Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
2
Армия и оружие

«Циркон» могут принять на вооружение в 2022 году

Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ 06:05
14
Общество

Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения

Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
1,1K
Армия и оружие

Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Lenta.ru вчера в 06:13
2
Общество

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
81
Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
2
Хоккей

Он мог стать лучше Третьяка, но спился и сорвался. Жизнь вратаря-суперталанта закончилась трагедией

Советский суперталант в 17 лет ворвался в ЦСКА, но его сгубил алкоголь В четвертом материале (его первая версия была опубликована на сайте «СЭ» в сентябре 2019 года) мы расскажем про голкипера Евгения Белошейкина.
Спорт-Экспресс 06:30
Общество

Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ

Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Известия 06:10
2
Политика

Бывший вратарь сборной Украины критично отозвался о дружбе с Россией

Бывший голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов критично отозвался о дружбе его страны с Россией, передает Tribuna.com.
Газета.Ru 06:05
Здоровье

В селе Богородском Хабаровского края объявили карантин с 12 апреля

На территории села Богородского Ульчского района с 12 апреля вводится особый режим карантина из-за ситуации с коронавирусом.
Губерния 06:47
Общество

В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя

Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
РИА Новости вчера в 16:59
92
Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
4K
Общество

Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
1,7K
Здоровье

В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом скончался в Башкирии, причиной смерти является вирусная пневмония, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 05:32
13
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

По данным, представленным Минобороны Украины, 2 апреля 2020 года впервые была испытана противокорабельная ракета Р-360 противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" с установленной на ракете активной радиолокационной головкой самонаведения (АРЛГСН).
RuNews24.ru вчера в 05:47
666
Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

РИА Новости вчера в 21:59
2K
Политика

Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус

Россия бесплатно передала Белоруссии 10 тысяч тест-систем для определения коронавируса COVID-2019, но закупать Минск у Москвы эти изделия не будет, поскольку они ненадежные, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Газета.Ru 02:43
1,5K
Шоу-бизнес

Представитель Корчевникова рассказал о самочувствии ведущего

Помощница генерального директора канала "Спас" Бориса Корчевникова опровергла информацию о его заражении коронавирусом.
Народные новости 04:40
3
Общество

В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве

Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:23
23
Энергетика

Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:25
782
Музыка

Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч

Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru 03:36
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