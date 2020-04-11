По данным оперативного штаба, в стране больше тысячи человек выздоровели. За последние сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 1667 человек. В целом по стране имеют положительный результат теста на COVID-19 13 584 пациента.

В России за сутки заболели коронавирусом 1667 человек

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