Коронавирус
Моя Москва.онлайнОписан сценарий распространения коронавируса в РФ
Пик распространения в России может наступить в начале мая. Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.
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с чего всё началось
По мнению доктора медицинских наук профессора Анатолия Альтштейна, в России вряд ли пандемия может развиваться так, как в Западной Европе, передаёт URA.RU.Царьград02:40
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В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
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Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
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Китайский бренд Redmi сделал официальное объявление, что дебютное носимое устройство компании будет презентовано в рамках пресс-конференции Mi Fan Festival, посвященной десятилетию компании Xiaomi.
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Врачи, медсестры и весь персонал медучреждений в России держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.