Коронавирус
Lenta.ruОписан сценарий распространения коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru. Видеозапись интервью доступна на YouTube. Отмечается, что в Германии зафиксирован низкий уровень смертности от COVID-19.
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В беседе с URA.ru он также отметил, что, судя по разному развитию заболевания в Италии, Германии и Испании, не исключено существование разных вариантов вируса.ФАНвчера в 23:19
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