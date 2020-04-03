с чего всё началось

Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru. Видеозапись интервью доступна на YouTube. Отмечается, что в Германии зафиксирован низкий уровень смертности от COVID-19.

Политика Губернатор Камчатского края подал заявление об отставке Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина.

Общество В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

Политика В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе сохранят режим самоизоляции по коронавирусу на следующей неделе, но немного демократизируют его, он поручил правительству республики провести консультации для принятия окончательного решения.

Общество Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.

Политика В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.

Происшествия Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.

Космос Моча астронавтов поможет при строительстве лунной базы Чтобы проверить свойства мочевины как пластификатора, исследователи использовали материал, разработанный специалистами Европейского космического агентства, который имитирует лунную пыль – реголит.

Общество В Челябинской области выросло до 23 число зараженных коронавирусом В Челябинской области выросло число граждан, у которых подтверждено заражение коронавирусом нового типа, – больны 23 человека, условно подтвержденных случаев – пять, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора.

Гаджеты Xiaomi представила автомобильный проекционный дисплей с голосовым управлением Компания Xiaomi представила на собственной площадке коллективного финансирования Youpin новый проекционный дисплей Carrobot Smart Head-Up Display, который производится ее партнером компанией Carrobot.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Общество В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Общество Изменился срок предоставления налоговой отчетности Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.