Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОписан сценарий распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru. Видеозапись интервью доступна на YouTube. Отмечается, что в Германии зафиксирован низкий уровень смертности от COVID-19.
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с чего всё началось
В беседе с URA.ru
 он также отметил, что, судя по разному развитию заболевания в Италии, Германии и Испании, не исключено существование разных вариантов вируса.
ФАНвчера в 23:19

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России предрекли германский сценарий распространения COVID-19

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Вирусолог озвучил сценарий распространения COVID-19 в России

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Эксперт описал сценарий распространения коронавируса в России

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Профессор Альштейн сказал, что эпидемия в РФ может повторить германский сценарий

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Специалисты назвали сценарии распространения COVID-19 в России

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Описан сценарий распространения коронавируса в России

Lenta.ruвчера в 21:29

Описан новый сценарий распространения коронавируса в России

Рамблер00:41
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Общество

Водителей Москвы начнут останавливать и спрашивать о цели поездки

В Москве сотрудники правоохранительных органов могут останавливать водителей автомобилей и спрашивать их о цели поездки.
Газета.Ru 02:01
Политика

Губернатор Камчатского края подал заявление об отставке

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 18:26
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Политика

В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе сохранят режим самоизоляции по коронавирусу на следующей неделе, но немного демократизируют его, он поручил правительству республики провести консультации для принятия окончательного решения.
РИА Новости 01:35
Общество

На Ямале подтвердили 12 случаев заболевания коронавирусом

На Ямале выявили еще 10 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
КП - Ямал 01:40
Политика

Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
9111.ru вчера в 12:19
Общество

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Политика

Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
РИА Новости вчера в 19:28
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 23:43
Здоровье

В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям

Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 22:35
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Происшествия

Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер

Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.
REGNUM 00:32
Космос

Моча астронавтов поможет при строительстве лунной базы

Чтобы проверить свойства мочевины как пластификатора, исследователи использовали материал, разработанный специалистами Европейского космического агентства, который имитирует лунную пыль – реголит.
AstroNews.ru 01 апреля в 14:38
Энергетика

Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов

Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
Российская газета вчера в 11:15
Общество

В Челябинской области выросло до 23 число зараженных коронавирусом

В Челябинской области выросло число граждан, у которых подтверждено заражение коронавирусом нового типа, – больны 23 человека, условно подтвержденных случаев – пять, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора.
Доступ1 01:49
Армия и оружие

План «Обсервация» введён в бригаде ВСУ, военным приказано ходить в противогазах: сводка с Донбасса

На горловском направлении военные преступники из 59-й, 54-й и 58-й бригад под командованием Шаповалова, Майстренко и Кащенко обстреляли из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Зайцево, Озеряновка и поселки шахт им. Гагарина и 6/7 г. Горловки.
Rusvesna.su вчера в 08:10
Гаджеты

Xiaomi представила автомобильный проекционный дисплей с голосовым управлением

Компания Xiaomi представила на собственной площадке коллективного финансирования Youpin новый проекционный дисплей Carrobot Smart Head-Up Display, который производится ее партнером компанией Carrobot.
iXBT.com 00:25
Футбол

Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке

Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Чемпионат вчера в 11:48
Спорт

Авторы Apex Legends сделают режим дуэтов постоянным и проведут событие в честь Bloodhound

В честь события «Старые обычаи» разработчики опубликовали одноимённый короткометражный мультфильм.
CyberSport.ru 00:13
Шоу-бизнес

В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью

Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
Летидор вчера в 09:03
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Экономика

Для малого и среднего бизнеса снижены ставки страховых взносов

Федеральным законом от 01.04.20 № 102-ФЗ установлены пониженные ставки страховых взносов для малых и средних предприятий.
Бухонлайн вчера в 10:55
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

KudaGo 01 апреля в 08:14
Политика

Суд признал Польшу, Чехию и Венгрию виновными в нарушении законов ЕС

Напомним, что спор Еврокомиссии с Польшей, Чехией и Венгрией начался еще в 2015 году.
Российская газета вчера в 12:29
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01 апреля в 01:52
Культура

Outer Wilds стала игрой года по версии BAFTA Games Awards 2020

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства назвала победителей премии BAFTA Games Awards 2020.
CyberSport.ru вчера в 17:42
Общество

Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Газета.Ru вчера в 16:31
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