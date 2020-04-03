Коронавирус
МедиаПотокОписали сценарий распространения коронавируса в РФ
Как сообщает МедиаПоток, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн отметил, что в настоящее время страна находится в начале распространения заболевания. При этом специалист заявил, что сегодня можно сделать вывод, что показатели летального исхода находятся на низком уровне.
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с чего всё началось
В беседе с URA.ru он также отметил, что, судя по разному развитию заболевания в Италии, Германии и Испании, не исключено существование разных вариантов вируса.ФАНвчера в 23:19
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Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
Спорт
В Apex Legends добавят парный режим и запустят событие «Старые обычаи»
Разработчики сообщили, что в игре появится новое временное событие «Старые обычаи» и парный режим на постоянной основе.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Общество
Стал известен возраст новых 11 заболевших коронавирусом в Пензе
В Пензенской области из-за коронавируса наблюдаются почти 4,5 тысячи человек. Все о коронавирусе в Пензе читайте здесь.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Экономика
В России изменились правила денежных переводов с карты на карту
Сегодня вступают в силу новые правила перевода с карты на карту в Системе быстрых платежей.С 1 апреля текущего года и до 30 июня 2022 года Центробанк не будет взимать комиссию с банков.
Энергетика
Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти
Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
Единоборства
Хабиб высказался об идее попросить Путина помочь вылететь в США
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о предложении позвонить президенту России Владимиру Путину с просьбой покинуть страну, чтобы принять участие в поединке против американца Тони Фергюсона.
Общество
Итальянцы приготовили борщ для российских врачей
В Бергамо для российских военных и медиков, приехавших помочь Италии в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил об уходе в отставку, сообщается на сайте региональной администрации.
Общество
В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
Политика
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Общество
Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции
Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
Здоровье
В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса
Происшествия
В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
Игры
Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII
Первый эпизод ремейка Final Fantasy VII выйдет уже через неделю, 10 апреля, только на PlayStation 4. Релиз на других платформах ожидается спустя год.
Экономика
Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле
С учетом корректировки на уточненный объем нефтегазовых доходов в марте (минус 20 млрд руб.) запланированный объем продаж валюты на открытом рынке составит 77,8 млрд, или 3,5 млрд руб. ежедневно.
Общество
Собянин решил пока не вводить пропускную систему в Москве
Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что вводить пропускной режим в Москве пока нет необходимости.
Общество
ФМБА назвало сроки завершения эпидемии коронавируса в России
Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пока пик заболеваемости не пройден.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Шоу-бизнес
«Кушай, Маша»: Лера Кудрявцева похвасталась успехами маленькой дочери
Как и многие селебрити, Лера Кудрявцева с дочерью Машей находится дома в самоизоляции.
Общество
Президент объявил «нерабочий месяц»: когда бухгалтерам сдавать отчетность?
Поскольку дни с 4 по 30 апреля являются нерабочими, а дни с 1 по 5 мая — выходными, то сроки сдачи отчетности, приходящиеся на апрель, переносятся на 6 мая.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Происшествия
В Италии мужчина убил подругу, якобы заразившую его коронавирусом
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменяет более 50 поездов дальнего следования
Из-за снижения пассажиропотока в условиях пандемии вируса COVID-19 ОАО РЖД с 7 апреля отменяет 53 поезда дальнего следования.
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.