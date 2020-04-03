с чего всё началось

Как сообщает МедиаПоток, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн отметил, что в настоящее время страна находится в начале распространения заболевания. При этом специалист заявил, что сегодня можно сделать вывод, что показатели летального исхода находятся на низком уровне.

Политика Путин продлил нерабочий период на весь апрель Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.

Происшествия В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

Экономика В России изменились правила денежных переводов с карты на карту Сегодня вступают в силу новые правила перевода с карты на карту в Системе быстрых платежей.С 1 апреля текущего года и до 30 июня 2022 года Центробанк не будет взимать комиссию с банков.

Энергетика Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.

Единоборства Хабиб высказался об идее попросить Путина помочь вылететь в США Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о предложении позвонить президенту России Владимиру Путину с просьбой покинуть страну, чтобы принять участие в поединке против американца Тони Фергюсона.

Общество Итальянцы приготовили борщ для российских врачей В Бергамо для российских военных и медиков, приехавших помочь Италии в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Общество В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.

Общество Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.

Игры Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII Первый эпизод ремейка Final Fantasy VII выйдет уже через неделю, 10 апреля, только на PlayStation 4. Релиз на других платформах ожидается спустя год.

Экономика Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле С учетом корректировки на уточненный объем нефтегазовых доходов в марте (минус 20 млрд руб.) запланированный объем продаж валюты на открытом рынке составит 77,8 млрд, или 3,5 млрд руб. ежедневно.

Здоровье Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.

Общество Президент объявил «нерабочий месяц»: когда бухгалтерам сдавать отчетность? Поскольку дни с 4 по 30 апреля являются нерабочими, а дни с 1 по 5 мая — выходными, то сроки сдачи отчетности, приходящиеся на апрель, переносятся на 6 мая.