Пока Пригожин «голодает», а Земфира сидит без работы, Киркоров выгуливает наряды по цене квартиры в Сочи

Звездный мир снова разделился: пока одни хлопочут о самом маленьком концерте и сетуют на пандемию, другие только укрепляют свою славу.