Российская газетаОписан сценарий, в котором рубль пробьет исторический минимум 2016 годаВысокие доходности гособлигаций привлекают зарубежных инвесторов, меняющих иностранную валюту на рубли, что способствует укреплению российской валюты.Российская газетаГлавным же риском для рубля, а также всех мировых рынков, остается ситуация с пандемией.ПРАЙМ«Доллар может подскочить к 80 рублям или даже пробить исторический максимум, установленный в начале 2016 года чуть ниже уровня 86 рублей», — заявил Дмитрий Бабин «Российской газете».URA.Ru"На таком фоне рубль способен неплохо укрепиться: доллар может опуститься к уровню 72 рублей или даже проверить на прочность 12-месячный минимум 71,5 рубля", — отметил собеседник издания.ПРАЙМЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаФАНЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейТелеканал 360°С чего всё началосьОписан сценарий, в котором рубль пробьет исторический минимум 2016 годаВысокие доходности гособлигаций привлекают зарубежных инвесторов, меняющих иностранную валюту на рубли, что способствует укреплению российской валюты. Главным же риском для рубля, а также всех мировых рынков, остается ситуация с пандемией.Российская газета23:00Подробнее о событииНазван сценарий, в котором рубль сможет пробить исторический минимум 2016 годаЦентральная Служба Новостей02:28Эксперты описали сценарий, в котором рубль пробьет исторический минимум 2016 годShraibikus News01:54Пандемия COVID-19 является главной угрозой стабильности рубляЭкономика сегодня00:28Эксперт назвал условия падения рубля ниже исторического минимума 2016 годаТелеканал 360°01:46Финансист Бабин озвучил условия для рекордного падения рубляФАН00:26Финансист: как рубль пробьет исторический минимум 2016 годаURA.Ru23:51Описан сценарий, в котором рубль пробьет исторический минимум 2016 годаРоссийская газета23:00Показать ещёОценить31Поделиться