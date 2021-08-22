Высокие доходности гособлигаций привлекают зарубежных инвесторов, меняющих иностранную валюту на рубли, что способствует укреплению российской валюты. Главным же риском для рубля, а также всех мировых рынков, остается ситуация с пандемией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что флаг Евросоюза на пресс-конференции по итогам переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве отсутствовал.
Как пояснил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, цены за место в общежитии для студентов бюджетных отделений начинаются от 1000 рублей, платных отделений - от 2000 рублей.