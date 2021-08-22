Финансист оценил шансы повернуть реформу вспять: насколько власти важны пенсионеры

Другое дело, что с чисто экономической точки зрения, идея повернуть пенсионную реформу вспять, хотя бы частично, не содержит в себе ничего нереального или принципиально невыполнимого.