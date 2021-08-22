Будьте в Плюсе

Описан сценарий, в котором рубль пробьет исторический минимум 2016 года

Рубль испытал ощутимую просадку, в основном в паре с долларом, который активно повышается к мировым валютам из-за ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США.
Российская газета
Главным же риском для рубля, а также всех мировых рынков, остается ситуация с пандемией.
ПРАЙМ
Как отмечает Бабин, основным фактором стабильности рубля является сохранение относительно высокой стоимости сырья на мировых рынках.
ПРАЙМ
«Доллар может подскочить к 80 рублям или даже пробить исторический максимум, установленный в начале 2016 года чуть ниже уровня 86 рублей», — заявил Дмитрий Бабин «Российской газете».
URA.Ru

С чего всё началось

Описан сценарий, в котором рубль пробьет исторический минимум 2016 года
Высокие доходности гособлигаций привлекают зарубежных инвесторов, меняющих иностранную валюту на рубли, что способствует укреплению российской валюты. Главным же риском для рубля, а также всех мировых рынков, остается ситуация с пандемией.
Российская газета23:00

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