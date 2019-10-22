Телеведущий Нобель Арустамян в своем Telegram-канале рассказал, как туринский «Ювентус» готовился к поездке в Москву, на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». По его словам, на инспекцию отеля в районе Измайлово еще в октябре приезжал вице-президент клуба Павел Недвед.

Описана специальная подготовка «Ювентуса» к поездке в Москву

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