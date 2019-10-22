Лига чемпионов

Lenta.ruLenta.ruОписана специальная подготовка «Ювентуса» к поездке в Москву

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Телеведущий Нобель Арустамян в своем Telegram-канале рассказал, как туринский «Ювентус» готовился к поездке в Москву, на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». По его словам, на инспекцию отеля в районе Измайлово еще в октябре приезжал вице-президент клуба Павел Недвед.
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