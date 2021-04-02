Экономика России вырастет на 2,5 процента в 2021 году и на 3 процента в 2022 году, такой сценарий описан в новом прогнозе международной страховой компании Euler Hermes (есть в распоряжении «Ленты.ру»).В источнике
Новая партия гиперзвукового ракетного комплекса с управляемым блоком «Авангард» поступит в российские войска в этом году, сообщил гендиректор, генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов в кулуарах Академических чтений по космонавтике.
Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским изъявил желание посетить Украину, рассказал в пятницу, 2 апреля, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.