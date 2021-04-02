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Lenta.ru

Описано будущее российской экономики

Экономика России вырастет на 2,5 процента в 2021 году и на 3 процента в 2022 году, такой сценарий описан в новом прогнозе международной страховой компании Euler Hermes (есть в распоряжении «Ленты.ру»).В источнике
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Спрогнозировано будущее российской экономики

Москва 2411:32

Спрогнозировано будущее российской экономики

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Фэнтезийный сериал «Американские боги» официально закрыт после трех сезонов

Как стало известно EVO-RUS.COM со ссылкой на собственный источник, фэнтезийный сериал «Американские боги» решили закрыть после выхода 3-го сезона по причине падения рейтингов на 65 процентов.
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Известия12:25