Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».

Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

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