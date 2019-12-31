Политика

Lenta.ruLenta.ruОписаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
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Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Lenta.ruвчера в 15:28

На Украине спрогнозировали пять сценариев конфликта в Донбассе

URA.Ruвчера в 17:24

Названы сценарии развития ситуации в Донбассе

News.ruвчера в 16:46

Развитие «военного» сценария в Донбассе сочли на Украине маловероятным

РЕН ТВвчера в 16:57

Украинские журналисты описали 5 сценариев мирного плана для Донбасса

REGNUM03:16

Судьба Минских соглашений: удастся ли изменить риторику войны на риторику мира

Rusvesna.suвчера в 01:05

Украинское издание «Страна.Ua» спрогнозировало пять сценариев развития событий в Донбассе

ФАН02:44
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Экономика

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

Российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты.
News.ru вчера в 23:39
Происшествия

В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф

В Москве грабители проникли в частный дом и попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
РИА Новости 02:19
Происшествия

Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
Футбол

Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит работу в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в петербургском клубе напрямую зависит от результатов чемпионата России.
АБН 00:16
Происшествия

Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери

РБК 04:03
Футбол

«Гранада» арендовала Фулькье у «Уотфорда» до конца сезона

Спорт-Экспресс 04:56
Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Общество

Путин поздравил Григоровича с днем рождения

ТАСС 04:34
Общество

Китай приостановил фондовые операции с Великобританией

Правительство Китая временно остановило запланированные трансграничные листинги между Шанхайской и Лондонской фондовыми биржами.
ГЛАС.RU 05:06
Шоу-бизнес

«Подвела итоги года»: Яна Рудковская празднует 45-летие

Музыкальный продюсер Яна Рудковская перед днём рождения подвела итоги 2019 года.
Актуальные Новости 04:40
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской

Instagram Актриса Стася Милославская опубликовала в своем Instagram фотографию с Александром Петровым.
РЕН ТВ вчера в 08:17
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород вчера в 04:04
Происшествия

В МВД назвали самые популярные среди карманников места для краж

Чаще всего карманники совершают кражи в транспорте и в точках быстрого питания, а также в магазинах и концертных залах, сообщили в Министерстве внутренних дел.
RT на русском 03:42
Происшествия

В Казахстане наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета

Интерфакс 01:50
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Происшествия

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 03:55
Политика

Аксенов сравнил с шабашем шествие националистов в Киеве

Известия 03:44
Музыка

Разин ополчился на Лещенко, назвавшего его «непоющим администратором»

Лещенко считает, что Разин "непоющий администратор", который пытается выдать себя за артиста.
Народные новости 31.12.19 в 01:51
Общество

Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан

По данным токийского окружного суда, условия домашнего ареста Гона не изменялись. Японию без особого разрешения он покидать не может.
Телеканал 360° 30.12.19 в 22:59
Армия и оружие

Флот США может разгромить российский в Арктике при необходимости

Военный пообещал, что в том случае, если Россия не предоставит США право находится в водах Арктики, то американский флот даст отпор российским кораблям.
ИнфоСМИ 03:55
Происшествия

Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
РИА Новости 01:36
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Фото: Анастасия Заворотнюк поздравила россиян с Новым годом

В Instagram-аккаунте, созданном родными Анастасии Заворотнюк для поддержки артистки, появилось поздравление - от лица Анастасии и ее семьи.
Российская газета вчера в 07:56
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Мама Ксении Собчак примерила образ Снегурочки

Судя по всему, мама Ксении Собчак решила порадовать любимого внука, примерив образ Снегурочки.
Bimru.ru 02:42
Футбол

«Челси» предложит за Федора Чалова 23,5 млн евро

По данным британского издания «Daily Express», лондонский «Челси» готов предложить за трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова: 23,5 млн евро.
ГЛАС.RU вчера в 07:12
Происшествия

На подозреваемого в убийстве собак кировского депутата завели дело

В отношении депутата кировского Заксобрания Вячеслава Ягдарова возбуждено уголовное дело.
РЕН ТВ вчера в 10:13
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