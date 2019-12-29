Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».

Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

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Шоу-бизнес Певица Рита Дакота попала в ДТП В автомобиль такси, в котором ехала певица, врезался автобус. В момент ДТП певица направлялась в салон красоты.