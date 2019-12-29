Политика

Lenta.ruLenta.ruОписаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
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Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Lenta.ruвчера в 15:28

На Украине спрогнозировали пять сценариев конфликта в Донбассе

URA.Ruвчера в 17:24

Названы сценарии развития ситуации в Донбассе

News.ruвчера в 16:46

Развитие «военного» сценария в Донбассе сочли на Украине маловероятным

РЕН ТВвчера в 16:57

Украинские журналисты описали 5 сценариев мирного плана для Донбасса

REGNUM03:16

Судьба Минских соглашений: удастся ли изменить риторику войны на риторику мира

Rusvesna.suвчера в 01:05

Украинское издание «Страна.Ua» спрогнозировало пять сценариев развития событий в Донбассе

ФАН02:44
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Гаджеты

Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
UfacityNews.ru вчера в 16:01
Теннис

Сафин — о сборной России на ATP Cup: «Команда мечты»

За Россию на турнире выступят Даниил Медведев и Карен Хачанов. На пресс-конференции Сафин назвал сборную России "дрим-тим" (команда мечты).
Sport.ru 06:29
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Хоккей

Швейцария — Россия 0:0 (1-й период)

Опубликован рейтинг сборных на Молодёжном чемпионате мира (МЧМ), на основании которого распределятся полуфинальные пары турнира.
RT на русском 04:29
Происшествия

В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж

Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади.
ТАСС 02:23
Общество

После удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение

Вести.Ru 06:08
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 02:53
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском вчера в 20:55
Происшествия

Камера наблюдения запечатлела взрыв газа в жилом доме в Твери

В Сети опубликовано видео взрыва газа в жилом доме на бульваре Гусева в Твери, прогремевшего утром в четверг, 2 января.
Вести.Ru 05:52
Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Футбол

«Реал» заинтересовался младшим братом Мбаппе

Брат форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе Итан попал в сферу интересов «Реала».
Sportbox.RU вчера в 15:27
Происшествия

Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске

Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).
ТАСС 06:02
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Транспорт

Собянин провел технический пуск шести станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин провел сегодня так называемый технический пуск сразу шести станций метро: двух на Большой кольцевой и четырех - на Некрасовской.
Российская газета 04:43
Общество

В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи

РИА Новости 01:32
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Lenta.ru 05:53
Авто

МВД объяснило новые правила регистрации автомобилей

Вступил в силу федеральный закон с новыми правилами государственной регистрации транспортных средств.
Рамблер вчера в 05:54
Спорт

Большунов удивлён выступлению Хальфварссона в гонке преследования

Sport.ru 04:00
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии

Вооруженные силы США нанесли высокоточные оборонительные удары по трем объектам в Ираке и двум в Сирии,- говорится в заявлении помощника министра обороны США Джонатана Хоффмана Цели включали в себя объекты хранения оружия и командно-диспетчерские пункты.
Южный Федеральный 29.12.19 в 23:47
Происшествия

В Казахстане наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета

Пассажир рухнувшего под Алма-Атой самолета Темирлан Кадауов награжден медалью за отвагу при чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба департамента полиции казахстанского мегаполиса.
Интерфакс 01:50
Шоу-бизнес

Певица Рита Дакота попала в ДТП

В автомобиль такси, в котором ехала певица, врезался автобус. В момент ДТП певица направлялась в салон красоты.
РЕН ТВ 31.12.19 в 06:53
Происшествия

Российский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь.
Lenta.ru 04:02
Происшествия

Эксперты заявили о снижении на 50% смертей в коммерческих полетах

По данным компании, в ушедшем году произошло 86 инцидентов с крупными коммерческими самолетами (восемь из них привели к фатальным последствиям), что стало причиной гибели 257 человек.
РБК вчера в 19:56
Шоу-бизнес

19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
ТВ Центр вчера в 09:00
Футбол

В список 50 лучших молодых талантов от УЕФА попали Карпов, Сигурдссон, Шапи и Давиташвили

Пресс-служба УЕФА опубликовала список из 50 молодых футболистов, за которыми будущее европейского футбола.
Bobsoccer 04:47
Гаджеты

Беспроводные наушники Klipsch могут составить конкуренцию AirPods Pro

Anonsens 06:10
Общество

Путин поздравил с днем рождения Григоровича

Российская газета 04:32
Общество

Ушел из жизни главный конструктор БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов

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