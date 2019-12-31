Политика

Lenta.ruLenta.ruОписаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
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Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Lenta.ruвчера в 15:28

На Украине спрогнозировали пять сценариев конфликта в Донбассе

URA.Ruвчера в 17:24

Названы сценарии развития ситуации в Донбассе

News.ruвчера в 16:46

Судьба Минских соглашений: удастся ли изменить риторику войны на риторику мира

Rusvesna.suвчера в 01:05

Развитие «военного» сценария в Донбассе сочли на Украине маловероятным

РЕН ТВвчера в 16:57
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Футбол

«Челси» предложит за Федора Чалова 23,5 млн евро

По данным британского издания «Daily Express», лондонский «Челси» готов предложить за трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова: 23,5 млн евро.
ГЛАС.RU вчера в 07:12
Происшествия

В жилом доме в Твери произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Твери. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.
ТАСС 01:16
Происшествия

На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба

На севере Тайваня военный вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого находился начальник Генштаба Шэнь Имин, совершил аварийную посадку.
РБК 01:39
Общество

Нарколог Минздрава назвал смертельно опасное средство против похмелья

Борьба с похмельем при помощи новой дозы алкоголя является «смертельно опасной штукой».
РБК вчера в 22:06
Политика

В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный его страной с Советской Россией в 1920 году, действителен по настоящее время в том числе и в вопросе границ между государствами.
Известия вчера в 23:37
Музыка

Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

Исполнитель из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале.
RT на русском вчера в 16:20
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru вчера в 06:56
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество

Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса

В период проведения мероприятий по выявлению и изъятию запрещенных аналогов снюсов представители Роспотребнадзора провели более 300 выступлений на радио и ТВ, а число публикаций в СМИ и интернете составило почти 2 тыс. 24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Известия 00:35
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Политика

Путин утвердил новую структуру Федеральной службы судебных приставов

Президент России Владимир Путин подписал указ «О некоторых вопросах Федеральной службы судебных приставов» (ФССП), который утверждает список должностей и званий ведомства.
Известия вчера в 12:42
Происшествия

Полиция в Москве нашла ушедшую с неизвестной женщиной девочку

РБК вчера в 11:35
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород вчера в 04:04
Хоккей

Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира

Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
РИА Новости 31.12.19 в 11:29
Футбол

Один из лучших бомбардиров Лиги 1 мог перейти в «Спартак»

В текущем сезоне Лиги 1 Осимхен провел 18 матчей, забил 10 голом и отдал 4 ассиста.
Евро-футбол.ру 00:40
Происшествия

На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Ирана, сообщает Иранский сейсмологический центр.
РИА Новости 00:06
Происшествия

В Москве из дома главы фирмы украли сейф с 15 млн руб. и оружием

Неизвестные украли из частного дома коммерческого директора одной из фирм в дачном поселке на северо-востоке Москвы сейф с 15 млн руб. и оружием.
РБК 02:00
Наука

Гаджеты или неестественный отбор: что конкретно делает детей «глупее»?

Ведь первыми разворот (начало падения среднего IQ) заметили те страны, которые плотнее остальных следили за умственным уровнем своей молодежи: Западная Европа и Австралия.
Naked Science 30.12.19 в 11:21
Армия и оружие

В Сирии в результате ракетных ударов погибли восемь человек

В результате ракетных ударов в сирийском Идлибе погибли по меньшей мере восемь человек, передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Баскетбол

Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Финикс» в НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финикс Санз».
RT на русском 01:41
Общество

В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием

Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Вести.Ru вчера в 14:10
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Гаджеты

Конкурент MIUI скопировал самую плохую особенность этой оболочки

После выхода ColorOS 7 оболочку назвали достойным конкурентом MIUI и EMUI, однако недавно ColorOS лишилась главного преимущества.
iXBT.com 01:38
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Комсомольская правда вчера в 06:20
Авто

Купеобразный кроссовер Nio EC6 получил увеличенную батарею

Новый купеобразный кроссовер модели Nio EC6 получил увеличенную батарею.
Актуальные Новости 30.12.19 в 16:00
Происшествия

В Астрахани произошел крупный пожар в жилом доме

Астрахань.Ру вчера в 23:49
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