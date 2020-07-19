Экономика

Радио SputnikРадио SputnikОплату товаров и услуг криптовалютой в России могут запретить

Законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение криптовалюте, но запрещает ее использование для оплаты товаров и услуг в России, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Анатолий Аксаков
Что такое криптовалюта? Надо ее определить, мы ее определяем, что это цифровой код, который используется как средство платежа и как средство сбережений, как инвестиция. Но при этом в России это средство платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг.
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