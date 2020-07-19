Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Что такое криптовалюта? Надо ее определить, мы ее определяем, что это цифровой код, который используется как средство платежа и как средство сбережений, как инвестиция. Но при этом в России это средство платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг.

Законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение криптовалюте, но запрещает ее использование для оплаты товаров и услуг в России, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Оплату товаров и услуг криптовалютой в России могут запретить

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