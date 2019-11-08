Первыми в воздух выстрелили ополченцы самопровозглашённой Донецкой народной республики. В скором времени им ответили силовики, также оповещая о готовности. За процессом разведения сил наблюдают представители ОБСЕ.

Ополченцы и силовики начали разведение сил в Петровском

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