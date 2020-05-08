В ближайшие дни потребуется провести круглосуточный контроль за тем, что происходит на Окском съезде. Необходимо тщательно проанализировать причины вымывания грунта и принять меры для предотвращения дальнейшего развития ситуации. Ливневками в городе нужно заниматься системно и круглогодично.

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей. Самым проблемным участком стал район торгового центра на Алексеевской улице.

Общество В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. 9

Общество В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса. 89

Общество Ограничения в Москве продлили до 31 мая Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 6,1K

Общество Активисты заявили о срыве полицией акции по раздаче еды бездомным Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве.

Общество Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом. 1,2K

Общество Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.

Общество Прокуратура Петербурга проверит жалобы пациентов в «Ленэкспо» Ранее жительница Петербурга в соцсетях пожаловалась губернатору Александру Беглову на условия во временном госпитале в «Ленэкспо». 113

Музыка Музыканты группы Little Big выпустили новый клип Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. 90

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 562

Здоровье Еще восемь медиков заразились коронавирусом в Ивановской области По состоянию на 8 мая на территории Ивановской области официально зарегистрированы 653 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз поставлен 58-ми пациентам. 14

Общество Смольный готовится продлить режим самоизоляции до конца мая Собеседники "ДП" в администрации губернатора Петербурга подтвердили, что постановление о продлении режима самоизоляции до конца мая готовится и будет в ближайшее время издано. 59

Общество Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе. 3,1K

Происшествия В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, подозреваемого в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. 1

Шоу-бизнес Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья. 5

Политика Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины. 8

Общество Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства. 1,2K

Общество Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации. 2,1K