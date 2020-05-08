Общество

ИзвестияИзвестияТропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей. Самым проблемным участком стал район торгового центра на Алексеевской улице.
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Глеб Никитин
В ближайшие дни потребуется провести круглосуточный контроль за тем, что происходит на Окском съезде. Необходимо тщательно проанализировать причины вымывания грунта и принять меры для предотвращения дальнейшего развития ситуации. Ливневками в городе нужно заниматься системно и круглогодично.
— Глеб Никитин, российский политикАиФ Нижний Новгород 09:23

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