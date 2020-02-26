Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.

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Происшествия Тувинца принудительно поместили на карантин после поездки через Китай Жителя Тувы принудительно поместили под наблюдение медиков из-за непрекращающегося кашля после возвращения с острова Бали через Гонконг и Пекин, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

Финансы Курс рубля начал снижаться к доллару и евро По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+ 95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб. Новости о распространении коронавируса за пределами Китая вызвали опасения по поводу возможного введения карантина в других странах, отмечают аналитики "ВТБ-капитала".

Музыка Светлана Лобода представила новый клип Видео шокировало поклонников Светланы. Лобода в течение нескольких недель подогревала интерес зрителей и наконец выпустила новый клип.

Политика Сурков объяснил уход с поста помощника президента Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.

Происшествия СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Здоровье Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.

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Экономика Экономисты оценили последствия новых санкций против России "Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.