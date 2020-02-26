Экономика
РИА Новости«Опора России» оценила минимальную розничную цену за литр пива
Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
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Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших нападения в Саратове подростков
Федеральная служба безопасности задержала двух подростков, планировавших нападения на образовательные учреждения в Саратове.
Политика
Трамп продлил санкции «за Крым» против России еще на год
Президент США Дональд Трамп утвердил продление еще на один год санкций против России, введенных из-за присоединения Крыма в 2014 году.
Футбол
Источник: «Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Гента»
Нападающий «Гента» Джонатан Дэвид может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.
Политика
Путин предложил оппозиции предъявить позитивную программу
Оппозиция должна не только критиковать власть, но и предоставить людям позитивную программу, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Происшествия
Тувинца принудительно поместили на карантин после поездки через Китай
Жителя Тувы принудительно поместили под наблюдение медиков из-за непрекращающегося кашля после возвращения с острова Бали через Гонконг и Пекин, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.
Финансы
Курс рубля начал снижаться к доллару и евро
По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+ 95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб. Новости о распространении коронавируса за пределами Китая вызвали опасения по поводу возможного введения карантина в других странах, отмечают аналитики "ВТБ-капитала".
Музыка
Светлана Лобода представила новый клип
Видео шокировало поклонников Светланы. Лобода в течение нескольких недель подогревала интерес зрителей и наконец выпустила новый клип.
Общество
В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
Максимальный штраф планируется установить на уровне 50 тысяч рублей, соответствующие предложения (есть в распоряжении РИА Новости) будут направлены в Минюст.
Игры
PlatinumGames анонсировала новую игру — Project G.G. про супергероев
Если первая игра была про превращение в супергероя, а вторая — про группу сверхлюдей, то Project G.G. — о том, кто может увеличиваться до гигантского размера.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на обвинения сбежавшей из студии Успенской
Артистка после шоу обвинила Собчак в том, что та «холодная, циничная и пустая ведущая».
Политика
Сурков объяснил уход с поста помощника президента
Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
Общество
Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
Происшествия
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Казахстане
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Казахстане, жертв нет - пресс-служба комитета гражданской авиации страны.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Общество
Скончался маршал СССР Дмитрий Язов
Происшествия
В Сочи двоих детей унесло течением реки в море
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Здоровье
Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках
Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.
Политика
В ЕР прокомментировали сообщения о смене лидера и названия партии
Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с коалицией "Общероссийский народный фронт", из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей.
Политика
Следователи по делу о крушении MH17 нашли свидетеля запуска «Бука»
Совместная следственная группа по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей воздушное судно.
Экономика
В Омске выросло количество миллионеров
Возросло в Омской области и количество миллиардеров. О доходах свыше одного миллиарда рублей заявили семеро омичей.
Происшествия
В Башкирии молодая мать напала на водителя такси
Армия и оружие
Popular Mechanics сравнило новые подлодки России с экзотическими морскими существами
«Новая подводная лодка класса "Лайка", названная в честь породы сибирских снежных собак, является первой атомной субмариной России за почти 50 лет, ее разработка ведется с чистого листа», – отмечают авторы Popular Mechanics.
Общество
Иностранцы пожаловались Путину на российскую таможню
Иностранцы-участники российского рынка автомобильных грузоперевозок пожаловались президенту Владимиру Путину на российскую таможню, пишет «Коммерсантъ».
Общество
Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Экономика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Общество
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Армия и оружие
Шойгу проверил, как в Пермском крае создают высокоточное оружие
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Пермский край проверил исполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа расположенными в регионе предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.