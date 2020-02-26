Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Опора России» оценила минимальную розничную цену за литр пива

Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
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«Опора России» оценила минимальную розничную цену за литр пива

РИА Новости02:39

Союз российских пивоваров просит Минфин ввести минимальную розничную цену на пиво

ТАСС01:21

С пива сдувают цену

Коммерсантъвчера в 17:06

Союз пивоваров пожаловался Силуанову на демпингующих ритейлеров

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Союз пивоваров РФ попросил установить минимальные цены

Телеканал 360°вчера в 20:14

Союз пивоваров России просит Минфин о скорейшем введении минимальных цен на пиво

ПРАЙМвчера в 19:20

Пивовары захотели установить минимальную цену на пиво

Lenta.ru00:46
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ФСБ задержала двух готовивших нападения в Саратове подростков

Федеральная служба безопасности задержала двух подростков, планировавших нападения на образовательные учреждения в Саратове.
Газета.Ru 02:17
Политика

Трамп продлил санкции «за Крым» против России еще на год

Президент США Дональд Трамп утвердил продление еще на один год санкций против России, введенных из-за присоединения Крыма в 2014 году.
Газета.Ru 01:23
Футбол

Источник: «Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Гента»

Нападающий «Гента» Джонатан Дэвид может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс 01:22
Политика

Путин предложил оппозиции предъявить позитивную программу

Оппозиция должна не только критиковать власть, но и предоставить людям позитивную программу, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
РБК 02:42
Происшествия

Тувинца принудительно поместили на карантин после поездки через Китай

Жителя Тувы принудительно поместили под наблюдение медиков из-за непрекращающегося кашля после возвращения с острова Бали через Гонконг и Пекин, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.
РИА Новости вчера в 22:26
Финансы

Курс рубля начал снижаться к доллару и евро

По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+ 95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб. Новости о распространении коронавируса за пределами Китая вызвали опасения по поводу возможного введения карантина в других странах, отмечают аналитики "ВТБ-капитала".
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Музыка

Светлана Лобода представила новый клип

Видео шокировало поклонников Светланы. Лобода в течение нескольких недель подогревала интерес зрителей и наконец выпустила новый клип.
Inc-news.ru 02:11
Общество

В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах

Максимальный штраф планируется установить на уровне 50 тысяч рублей, соответствующие предложения (есть в распоряжении РИА Новости) будут направлены в Минюст.
РИА Новости вчера в 20:29
Игры

PlatinumGames анонсировала новую игру — Project G.G. про супергероев

Если первая игра была про превращение в супергероя, а вторая — про группу сверхлюдей, то Project G.G. — о том, кто может увеличиваться до гигантского размера.
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Шоу-бизнес

Собчак ответила на обвинения сбежавшей из студии Успенской

Артистка после шоу обвинила Собчак в том, что та «холодная, циничная и пустая ведущая».
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Политика

Сурков объяснил уход с поста помощника президента

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
РИА Новости 01:34
Общество

Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
REGNUM 01:56
Происшествия

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Казахстане

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Казахстане, жертв нет - пресс-служба комитета гражданской авиации страны.
ТАСС 02:40
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости вчера в 02:11
Общество

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Происшествия

В Сочи двоих детей унесло течением реки в море

Интерфакс вчера в 13:35
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Здоровье

Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках

Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.
News.ru вчера в 07:16
Политика

В ЕР прокомментировали сообщения о смене лидера и названия партии

Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с коалицией "Общероссийский народный фронт", из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей.
РИА Новости 02:21
Политика

Следователи по делу о крушении MH17 нашли свидетеля запуска «Бука»

Совместная следственная группа по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей воздушное судно.
REGNUM 24 февраля в 10:01
Экономика

В Омске выросло количество миллионеров

Возросло в Омской области и количество миллиардеров. О доходах свыше одного миллиарда рублей заявили семеро омичей.
Российская газета 00:53
Происшествия

В Башкирии молодая мать напала на водителя такси

КП - Уфа 24 февраля в 07:20
Армия и оружие

Popular Mechanics сравнило новые подлодки России с экзотическими морскими существами

«Новая подводная лодка класса "Лайка", названная в честь породы сибирских снежных собак, является первой атомной субмариной России за почти 50 лет, ее разработка ведется с чистого листа», – отмечают авторы Popular Mechanics.
ПолитРоссия вчера в 04:24
Общество

Иностранцы пожаловались Путину на российскую таможню

Иностранцы-участники российского рынка автомобильных грузоперевозок пожаловались президенту Владимиру Путину на российскую таможню, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:20
Общество

Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИ вчера в 02:26
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Экономисты оценили последствия новых санкций против России

"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
РИА Новости вчера в 18:08
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
ТАСС 23 февраля в 18:41
Общество

Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели

Российская газета 24 февраля в 23:59
Армия и оружие

Шойгу проверил, как в Пермском крае создают высокоточное оружие

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Пермский край проверил исполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа расположенными в регионе предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Комсомольская правда вчера в 07:35
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
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