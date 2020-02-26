Экономика
РИА Новости«Опора России» оценила минимальную розничную цену за литр пива
Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
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Политика
В ЕР прокомментировали сообщения о смене лидера и названия партии
Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с коалицией "Общероссийский народный фронт", из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей.
Происшествия
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство
Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.
Общество
В Челябинское УФАС поступила жалоба на аукцион по строительству школы
Заказчиком аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство школы в микрорайоне №1 Академ Риверсайд, Северо-Западного планировочного района Калининского района Челябинска» является Управление муниципальных закупок Администрации Челябинска.
Политика
Завтрашняя сессия Верховного совета может стать поворотной
Напомним, депутат от ЛДПР Виталий Анисимов предложил внести изменения в статьи регламента Верховного совета, которые предполагают, что лишить должностей руководителей депутатского корпуса можно будет большинством голосов, то есть за отстранение должны проголосовать 26 депутатов из 50.
Политика
Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии
Президент России Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии.
Политика
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
По вердикту суда, Российской Федерации надлежало выплатить акционерам ЮКОСа свыше $50 млрд.
Политика
Сурков назвал единственный эффективный метод в отношениях с Украиной
Москва может эффективно выстраивать отношения с Киевом только через «принуждение к братским отношениям», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков, передает портал «Актуальные комментарии».
Политика
Сурков рассказал о своих детских страхах и медитации
Экс-помощник российского президента Владислав Сурков рассказал, что в детские годы боялся мыслей, приходящих ему в голову.
Здоровье
Более половины россиян боятся коронавируса
60% респондентов отметили, что вероятность заболеть вирусом низкая, 28% россиян уверены в том, что им и их близким болезнь не грозит и только каждый девятый (11%) допускает высокую вероятность заражения инфекцией.
Политика
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Технологии
«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге
Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Общество
Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
Наука
Древняя ДНК из Сардинии раскрывает 6 000 лет генетической истории
Ученые уверены, что Сардиния имеет особенно интересную генетическую историю.
Общество
Россияне смогут докупить стаж для страховой пенсии
Гражданам, которые не смогли накопить на пенсию, поможет гарантированная пенсионная программа.
Политика
Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве
Политика
Президент России занял второе место в мире по степени уважения
Согласно обнародованным результатам опроса консалтинговой компании Brand Financ, которая разместила на своем сайте всемирный рейтинг стран по уровню их мягкой силы, российский лидер Владимир Путин расположился на 2 месте в мире по уровню уважения.
Экономика
В Омске выросло количество миллионеров
Возросло в Омской области и количество миллиардеров. О доходах свыше одного миллиарда рублей заявили семеро омичей.
Авто
Уникальную систему против угона получат автомобили Toyota и Lexus
Toyota, Lexus до конца 2020 года оснастят все свои транспортные средства для российского рынка уникальным идентификатором против угона.
Общество
Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами
В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.
Общество
Американский рэпер Талиб Квели назвал Тимати «нацистом»
Киберспорт
Valve представила новый формат сезона Dota Pro Circuit
По завершении сезона две худшие команды верхнего дивизиона поменяются местами с топ-2 нижнего, худшие в нижней лиге покинут дивизион, а их места займут новые коллективы из квалификаций.
Политика
Сурков: Украины нет. Есть украинство – специфическое расстройство умов
Бывший помощник президента России Владислав Сурков считает, что на сегодня «Украины нет», но «есть украинство», которое характеризуется «специфическим расстройством умов».
Общество
Первые случаи заражения коронавирусом подтвердились в Австрии
Cozzoli / Fotogramma / Ropi / Globallookpress Первые случаи заражения новым видом коронавируса COVID-2019 подтвердились в Австрии.
Общество
«Яндекс» посчитал стоимость приготовления блинов в России
Авто
Toyota запатентовала новый товарный знак «GRMN»
В июне прошлого года главный инженер Toyota Supra Тецуя Тада заявил, что возможен и более горячий вариант Supra с GRMN, которая может появится уже в этом году.
Космос
«Роскосмос» отправил «на пенсию» самый старый спутник наблюдения за ЧС
Общество
В Нью-Дели жертвами беспорядков стали десять человек
Игры
Суровая природа Северной Америки и России в трейлере SnowRunner
Игра значительно расширяет, совершенствует и дополняет внедорожные приключения, отправляя игроков в суровые непроходимые дебри Северной Америки и России.