«Малый ИТ-бизнес на протяжении многих лет проигрывает борьбу за кадры, которые и до пандемии утекали в более крупные или иностранные компании. Поэтому возрастной ценз необходимо повышать, а уровень зарплаты, особенно для регионов, снизить», — рассуждает она.