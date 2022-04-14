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«Опора России» попросила Минцифры расширить меры поддержки для айтишников

«Опора России» предложила Минцифры расширить перечень мер поддержки ИТ-отрасли с учетом интересов представителей малого и среднего бизнеса.
РБК
По словам руководителя комитета «Опоры России» по информационным технологиям Елены Волотовской, также предлагается распространить отсрочку от армии не только на сотрудников с высшим образованием, но и на студентов колледжей.
РБК
«Малый ИТ-бизнес на протяжении многих лет проигрывает борьбу за кадры, которые и до пандемии утекали в более крупные или иностранные компании. Поэтому возрастной ценз необходимо повышать, а уровень зарплаты, особенно для регионов, снизить», — рассуждает она.
РБК
Целью комиссии является обеспечение технологической независимости страны в сфере развития критически важной информационной инфраструктуры.
ФАН

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