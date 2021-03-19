«Опора России» попросила Минфин воздержаться от возврата налога на движимое имущество
Бизнес-объединение «Опора России» попросило главу Минфина РФ Антона Силуанова не вводить вновь налог на движимое имущество, сообщает РБК со ссылкой на письмо президента организации Александра Калинина.В источнике
С чего всё началось
Бизнес попросил правительство не возвращать налог на движимое имущество
Организация «Опора России» попросила Минфин России не вводить заново налог на движимое имущество, который платился в региональные бюджеты и был отменен с 2019 года.
РБК17:00