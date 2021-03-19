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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Опора России» попросила Минфин воздержаться от возврата налога на движимое имущество

Бизнес-объединение «Опора России» попросило главу Минфина РФ Антона Силуанова не вводить вновь налог на движимое имущество, сообщает РБК со ссылкой на письмо президента организации Александра Калинина.В источнике
Газета.Ru
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С чего всё началось

Бизнес попросил правительство не возвращать налог на движимое имущество

Организация «Опора России» попросила Минфин России не вводить заново налог на движимое имущество, который платился в региональные бюджеты и был отменен с 2019 года.
РБК17:00

Подробнее о событии

«Опора России» попросила Минфин воздержаться от возврата налога на движимое имущество

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