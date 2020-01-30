Общество

КомпанияКомпания«Опора России» пожаловалась в ФАС на Booking.com

Общественное объединение «Опора России» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сервис бронирования отелей Booking.com и предложило регулятору пресечь «манипулятивные меры» интернет-ресурса, сообщает «Коммерсант».
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с чего всё началось

Отельерам не хватило лояльности

«Опора России» обратилась в ФАС с предложением ввести новые ограничения для Booking.com в России в части снижения возможности «манипулятивных мер» со стороны сервиса бронирований. Об этом говорится в тексте письма, направленного общественной организацией в ФАС (копия есть в распоряжении "Ъ").
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