Общество
Компания«Опора России» пожаловалась в ФАС на Booking.com
Общественное объединение «Опора России» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сервис бронирования отелей Booking.com и предложило регулятору пресечь «манипулятивные меры» интернет-ресурса, сообщает «Коммерсант».
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Кино
Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»
Происшествия
Деда и бабушку посадили на 24 года за сожжение внука в печи в Хакасии
Верховный суд Хакасии вынес приговор в отношении 47-летнего деда и 42-летней бабушки, которые сожгли собственного 11-месячного внука в печи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру республики.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»
Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
Общество
Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро
Что касается министра транспорта Владимира Кремлика (Vladimir Kremlik), который согласовал огромную сумму на создание сайта, то он был отправлен в отставку по инициативе чешского премьера Андрея Бабиша, посетившего хакатон и увидевшего, как быстро был создан необходимый ресурс.
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состоятся в субботу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу ул. Большая Бронная, д. 29.
Общество
В парламенте Крыма назвали кощунством вручение хлеба блокадникам
В понедельник на сайте Горсовета Керчи появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Футбол
Мостовой назвал неожиданным трансфер Соболева в «Спартак»
Переход нападающего самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александра Соболева в московский "Спартак" является неожиданным, считает бывший футболист столичного клуба Александр Мостовой.
Политика
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
Путин передал наилучшие пожелания помилованной израильтянке Иссахар
Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху передать самые лучшие пожелания помилованной в России президентским указом израильтянке Нааме Иссахар.
Политика
Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его
В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Общество
В АТОР оценили возможные убытки от потери туристов из Китая
Возможные убытки российского туристического бизнеса могут составить до $100 млн, если до конца марта не стабилизируется ситуация вокруг коронавируса и не возобновится приём китайских туристов, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Политика
В Раде развили идею «марша на Крым»
«Марш достоинства» на Крым является довольно рискованным для его участников мероприятием, и поэтому к нему должны присоединиться лишь «те, кто уже пожил», заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию «Апостроф».
Политика
Путин уволил главу Чувашии Игнатьева
1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Происшествия
Оставленных в Шереметьеве детей передадут бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево, их бабушке.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Кино
Умерла актриса из «Операции „Ы“»
Советская актриса Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая, скончалась в Москве.
Политика
Путин увеличил число машин с «мигалками» в администрации президента
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым добавил своей администрации еще две машины с "мигалкой", документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление
«Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации», — говорится в документе.
Общество
ФСБ опубликовала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в четверг, 30 января, опубликовал видео из подпольной оружейной мастерской, развернутой на базе стрелкового клуба «Паритет-СВ» в Калужской области.
Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Политика
Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина, что недоволен выполнением поручений президента, попросил в недельный срок доложить об исполнении поручений.
Происшествия
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.