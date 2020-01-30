Общество

КомпанияКомпания«Опора России» пожаловалась в ФАС на Booking.com

Общественное объединение «Опора России» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сервис бронирования отелей Booking.com и предложило регулятору пресечь «манипулятивные меры» интернет-ресурса, сообщает «Коммерсант».
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Российский бизнес требует от Booking.com честности по отношению к потребителям

Welcometimes.ru04:02

Бизнесмены обвинили сервис Booking в манипулировании отелями

Москва 2406:42

Бизнес пожаловался в ФАС на Booking

АБН04:48

Отельеры обвинили сервис бронирования в манипуляциях с данными о номерах

Красная весна06:52

«Опора России» попросила ФАС ввести новые ограничения для Booking в России

Snob.ru03:51

Бизнес обвинил Booking.com в манипулировании отелями

РБК02:51

Отельерам не хватило лояльности

Коммерсантъвчера в 18:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Кино

Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»

Газета Metro 05:26
Происшествия

Деда и бабушку посадили на 24 года за сожжение внука в печи в Хакасии

Верховный суд Хакасии вынес приговор в отношении 47-летнего деда и 42-летней бабушки, которые сожгли собственного 11-месячного внука в печи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру республики.
Газета.Ru 05:57
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»

Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
RuNews24.ru вчера в 05:39
Общество

Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро

Что касается министра транспорта Владимира Кремлика (Vladimir Kremlik), который согласовал огромную сумму на создание сайта, то он был отправлен в отставку по инициативе чешского премьера Андрея Бабиша, посетившего хакатон и увидевшего, как быстро был создан необходимый ресурс.
iXBT.com 02:50
Общество

McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состоятся в субботу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу ул. Большая Бронная, д. 29.
РБК 07:12
Общество

В парламенте Крыма назвали кощунством вручение хлеба блокадникам

В понедельник на сайте Горсовета Керчи появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб.
ТАСС 07:19
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Автоновости дня вчера в 01:29
Футбол

Мостовой назвал неожиданным трансфер Соболева в «Спартак»

Переход нападающего самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александра Соболева в московский "Спартак" является неожиданным, считает бывший футболист столичного клуба Александр Мостовой.
РИА Новости 05:25
Политика

Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
РИА Новости 07:05
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Политика

Путин передал наилучшие пожелания помилованной израильтянке Иссахар

Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху передать самые лучшие пожелания помилованной в России президентским указом израильтянке Нааме Иссахар.
Известия 04:50
Политика

Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
RT на русском 05:26
Футбол

Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Газета.Ru 02:35
Общество

Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".
РИА Новости 05:27
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его

В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя.
РБК 07:17
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество

В АТОР оценили возможные убытки от потери туристов из Китая

Возможные убытки российского туристического бизнеса могут составить до $100 млн, если до конца марта не стабилизируется ситуация вокруг коронавируса и не возобновится приём китайских туристов, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
RT на русском 07:09
Политика

В Раде развили идею «марша на Крым»

«Марш достоинства» на Крым является довольно рискованным для его участников мероприятием, и поэтому к нему должны присоединиться лишь «те, кто уже пожил», заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию «Апостроф».
REGNUM вчера в 18:45
Политика

Путин уволил главу Чувашии Игнатьева

1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Lenta.ru вчера в 10:35
Происшествия

Оставленных в Шереметьеве детей передадут бабушке

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево, их бабушке.
RT на русском 06:23
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Вести.Ru вчера в 07:55
Кино

Умерла актриса из «Операции „Ы“»

Советская актриса Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая, скончалась в Москве.
Lenta.ru 07:20
Политика

Путин увеличил число машин с «мигалками» в администрации президента

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым добавил своей администрации еще две машины с "мигалкой", документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:08
Политика

Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление

«Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Общество

ФСБ опубликовала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в четверг, 30 января, опубликовал видео из подпольной оружейной мастерской, развернутой на базе стрелкового клуба «Паритет-СВ» в Калужской области.
Известия 07:07
Происшествия

Суд арестовал второго бывшего полицейского по «делу Голунова»

Известия 05:54
Космос

Получены самые детальные снимки Солнца в истории

Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Lenta.ru 05:05
Политика

Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина, что недоволен выполнением поручений президента, попросил в недельный срок доложить об исполнении поручений.
РИА Новости 04:28
Происшествия

Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Вести.Ru 04:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Booking.com
Система интернет-бронирования отелей, основана в Амстердаме в 1996 году, приобретена в 2005 году за $133 000 000 американской компанией, фокусирующейся на европейский рынок. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме, Нидерланды.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное