Общественное объединение «Опора России» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сервис бронирования отелей Booking.com и предложило регулятору пресечь «манипулятивные меры» интернет-ресурса, сообщает «Коммерсант».

«Опора России» пожаловалась в ФАС на Booking.com

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