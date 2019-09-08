Политика
BFM.ruОппозиционер Квициния намерен оспорить итоги выборов главы Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии, лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхаса Квицинии намерен оспорить итоги голосования на выборах на пост главы государства. Об этом он заявил в понедельник сторонникам в Сухуме, передает ТАСС.
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В Абхазии оппозиционер Квициния отказался признать итоги президентских выборов
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