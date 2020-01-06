Политика

Газета.RuГазета.RuОппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии

Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
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Зоран Миланович стал президентом Хорватии во втором туре

REGNUMвчера в 19:12

Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии

РИА Новостивчера в 15:24

Экс-премьер Хорватии Миланович победил на президентских выборах

Аргументы и Фактывчера в 18:28

Бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович объявлен победителем президентских выборов

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RT на русскомвчера в 17:32

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ТАССвчера в 17:32

Второй тур президентских выборов состоится в Хорватии в воскресенье

Политика Сегодня04 января в 17:07
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Газета.Ru вчера в 03:44
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Сайт призывной службы США Selective Service System рухнул в связи с сообщениями от Третьей мировой войне, возникших на фоне убийства Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани.
NewInform 04 января в 04:21
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BFM.ru 03 января в 04:50
Здоровье

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Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек, сообщает сайт регионального Минздрава.
Интерфакс вчера в 08:21
Наука

Проблему пластмассовых отходов помогут безопасно решить мучные черви

Московский Комсомолец в Марий Эл 04 января в 07:29
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
Армия и оружие

Эрдоган отправил турецких военных в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
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Политика

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
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Российский хоккеист получит джерси с любимым 17-м номером, а игравший под ним ранее 25-летний канадский защитник Бретт Кулак теперь будет играть под 77-м.
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Историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917" получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма", сообщается в Twitter кинопремии.
Газета.Ru вчера в 23:34
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Разработана вакцина против болезни Альцгеймера

Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.
Российская газета вчера в 02:13
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В Саратове водитель ВАЗ-2114 погиб в столкновении со столбом

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Sport24.ru вчера в 21:34
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Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе

ТАСС вчера в 07:11
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Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Газета.Ru вчера в 15:43
Армия и оружие

СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана

Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.
РБК вчера в 18:30
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Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
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Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года

Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года. Первым отмечается ввод криптовалюты Telegram Open Network (TON) от Павла Дурова.
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Хорватский государственный и политический деятель, действующий президент Хорватии с 19 февраля 2015 года. Министр европейской интеграции Хорватии, министр иностранных дел и европейской интеграции Хорватии, посол Хорватии в США, помощник генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии.
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Зоран Миланович
Хорватский политик
Хорватский политик левоцентристской ориентации, бывший премьер-министр Хорватии с 23 декабря 2011 года по 22 января 2016 года. Лидер коалиции Кукурику и Социал-демократической партии Хорватии.
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