Политика
Газета.RuОппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
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Бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович объявлен победителем президентских выборов
Эхо Москвывчера в 21:03
Второй тур президентских выборов состоится в Хорватии в воскресенье
Политика Сегодня04 января в 17:07
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В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
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Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.
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Помпео назвал условие выхода Венесуэлы из кризиса
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Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7
У пользователей есть 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы.
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Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник
В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.
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Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе
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Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
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СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана
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Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70
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