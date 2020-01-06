Политика
Газета.RuОппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Общество
Россиян ждет аномальное тепло на Рождество
Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы.
Политика
Парламент Ирака потребовал вывода из страны всех иностранных военных
Парламентарии Ирака проголосовали за прекращение любого иностранного военного присутствия в стране.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
Хоккей
Североамериканские фанаты предложили вручить титул MVP телекамере TSN
Фанаты из Северной Америки предложили дать титул MVP (Самого ценного игрока) телекамере, которая внесла весомый вклад в финал решающей встречи молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Кино
Marvel удалось вернуть себе права на Халка
Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
Экономика
Сахалинским бюджетникам на 3% повысили оклады
Правительство Сахалинской области с 1 января на 3% индексирует должностные оклады работников государственных учреждений региона.
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Авто
Что нужно знать в 2020 году каждому, у кого есть автомобиль
В 2020 году российских автомобилистов ждет множество изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалоне у дилера.
Общество
В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр
Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
Кино
Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»
Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.
Наука
Рацион древнего человека содержал жареные овощи
В раннем каменном веке, не менее 170 000 лет назад, люди умели готовить еду из богатых углеводами растений.
Здоровье
Госдума пропишет презумпцию согласия на донорство
Госдума обсудит законопроект о донорстве.
Футбол
Кокорин и Малком приступили к тренировкам
Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Шоу-бизнес
Лобода спела на немецком и назвала Линдеманна «своим»
Украинская певица Светлана Лобода спела на немецком песню "аленькой елочке холодно зимой", посвятив ее лидеру группу Rammstein Тиллю Линдеманну.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Политика
Трамп опять пригрозил Ирану ударом по культурным объектам
Президент США Дональд Трамп опять пригрозил Ирану ударом по культурным объектам при атаке со стороны исламской республики.
Культура
В Москве умер народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист России Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
Кино
Disney побил рекорд Голливуда по сборам в 2019 году
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Армия и оружие
Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США
Сообщается, что атака исламистов действующей на территории Сомали группы исламистов «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на аэродром Манда-Бей на острове Манда, используемый как американскими так и кенийскими военными, произошла в ночь на 5 января.
Игры
Grand Theft Auto V включена в подписку Xbox Game Pass для консолей
Происшествия
В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов
Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.
Хоккей
Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ
Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о финале сборной России против канадцев (3:4) на молодежном чемпионате мира.
Хоккей
Ларионов: не стоит ни в кого пускать стрелы. Команда выигрывает и команда проигрывает
Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение российской команды в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).