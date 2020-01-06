Политика

Газета.RuГазета.RuОппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии

Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
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Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии

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Хорватский политик левоцентристской ориентации, бывший премьер-министр Хорватии с 23 декабря 2011 года по 22 января 2016 года. Лидер коалиции Кукурику и Социал-демократической партии Хорватии.
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