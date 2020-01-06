Политика
Газета.RuОппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
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Общество
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Всемирная торговая организация появилась на свет 25 лет назад — 1 января 1995 года.
Авто
В Сети показали рендеры Bugatti Arrow
Независимый дизайнер Флориан Добе разработал рендерные изображения нового гиперкара Bugatti, который получил название Arrow.
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
Технологии
Компания Samsung представила искусственных людей
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Общество
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Политика
Трамп пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки по США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США быстро проведут ответную атаку по Ирану в случае, если будет нанесен удар по любому американскому гражданину или объекту.
Хоккей
«Не комментирую». Брагин — о продолжении работы в сборной России
Хоккей
Генич о финале МЧМ-2011 на «Матч ТВ»: «Это проблемы людей, которые не разобрались. Канал не виноват»
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился мнением о том, что канал показал финал МЧМ-2011 вместо сегодняшней игры Канада-Россия (3:4).
Кино
Disney побил рекорд Голливуда по сборам в 2019 году
Кино
Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Игры
Grand Theft Auto V включена в подписку Xbox Game Pass для консолей
Гаджеты
CES 2020: Lenovo представила переговорное устройство ThinkSmart
Компания Lenovo объявила о выпуске устройства ThinkSmart View, предназначенного для организации аудио- и видеозвонков в Microsoft Teams.
Недвижимость
Квартирный запрос: в 2019 году россияне чаще всего покупали двушки
По данным ведущего эксперта компании «Миэль — Сеть офисов недвижимости» Евгения Коноплёва, в Москве чаще всего покупали двухкомнатные квартиры.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда
Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
Политика
Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани
Тегеран начал предпринимать дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Сулеймани.
Армия и оружие
«Хезболла» предрекла начало новой эпохи в истории Ближнего Востока
Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что убийство военными США лидера спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани стало началом новой эпохи в истории Ближнего Востока.
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Игры
Дизайнер монстров в Silent Hill объявил о работе над новой игрой
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Кино
Marvel удалось вернуть себе права на Халка
Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
Политика
Трамп отказался выводить войска из Ирака
Globallookpress Президент США Дональд Трамп отказывается выводить войска из Ирака вопреки решению местного парламента.
Гаджеты
WhatsApp отключился на миллионах смартфонов
По данным NetMarketShare, рыночная доля Windows Phone во всем мире насчитывает около 0,05 процента, то есть без доступа к WhatsApp остались миллионы устройств.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь
Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Здоровье
Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
Тайваньские исследователи заявили, что даже в небольших дозах лекарство может привести к кровоизлиянию в мозг.
Общество
В Японии на аукционе тунца продали за $1,8 млн
В минувшем году фирма заплатила за голубого тунца рекордные $3 млн. К слову, голубой тунец является вымирающим видом.
Происшествия