Политика

Газета.RuГазета.RuОппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии

Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:56, Ашберн
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Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что убийство военными США лидера спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани стало началом новой эпохи в истории Ближнего Востока.
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Хорватский политик левоцентристской ориентации, бывший премьер-министр Хорватии с 23 декабря 2011 года по 22 января 2016 года. Лидер коалиции Кукурику и Социал-демократической партии Хорватии.
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