Политика

КоммерсантъКоммерсантъОппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии

Лидер Социал-демократической партии Хорватии и бывший премьер Зоран Миланович во втором туре президентских выборов обходит действующего президента Колинду Грабар-Китарович, по подсчетам 99,85% участков.
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