Политика
РИА НовостиОппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии
Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии. За пост главы государства Миланович борется с действующим президентом Колиндой Грабар-Китарович.
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Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Технологии
У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США
Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
Футбол
Бранислав Иванович отказался продлевать контракт с «Зенитом»
Капитан петербургского «Зенита» Бранислав Иванович не будет продлевать контракт с клубом и станет свободным агентом по окончании текущего сезона 2019/2020.
Происшествия
Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе
Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
Культура
Грета Тунберг изменила имя в своём Twitter
Шведская экоактивистка Грета Тунберг изменила в Twitter своё имя на Шэрон. Девушка в шутку подписалась как «Шэрон» в честь популярного мема.
Хоккей
Павел Колобов: ребята показали хорошую игру
Сборная России не смогла реализовать свои возможности для победы, но вместе с тем наши молодые хоккеисты показали хорошую игру, — приводит слова Колобкова пресс-служба спортивного ведомства.
Политика
В НАТО созвали срочное заседание из-за ситуации в Ираке
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО из-за обострения ситуации в Ираке, передает РИА Новости.
Армия и оружие
«Хезболла» намерена отомстить США за убийство Сулеймани
Напомним, что 3 января Пентагон сообщил об убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани вследствие удара США по багдадскому аэропорту.
Шоу-бизнес
Адель и Гарри Стайлс проводят отпуск вместе
31-летняя исполнительница хита «Hello» Адель и бывший участник One Direction, 25-летний певец Гарри Стайлс были сфотографированы папарацци во время отдыха на пляже в Ангилье, на одном из островов в Карибском море.
Общество
Россиян ждет аномальное тепло на Рождество
Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы.
Политика
Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании
Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, убитый в Ираке военными США, представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.
Энергетика
Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ
Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
Политика
Трамп заявил, что готов «непропорционально» ответить на действия Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы "непропорционально" ответить на возможные действия Тегерана.
Политика
МИД России раскритиковал чествование националистов на Украине
В МИД России призвали Киев отказаться от героизации украинских националистов, сотрудничавших с вермахтом в годы Великой Отечественной войны.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
Политика
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибла семья с ребенком
На месте погибли пассажиры Volkswagen, 33-летняя женщина и 12-летний ребенок.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Здоровье
10 золотых правил, которые сводят к минимуму риск заболеть раком
Специалисты разработали так называемый Европейский кодекс по раку, представляющий собой десять антираковых правил, минимизирующих риск онкологии.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Общество
В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн
В Токио на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
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