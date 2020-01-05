Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии. За пост главы государства Миланович борется с действующим президентом Колиндой Грабар-Китарович.

Армия и оружие При атаке боевиков в Кении погибли военные США При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.

Футбол Бранислав Иванович отказался продлевать контракт с «Зенитом» Капитан петербургского «Зенита» Бранислав Иванович не будет продлевать контракт с клубом и станет свободным агентом по окончании текущего сезона 2019/2020.

Культура Грета Тунберг изменила имя в своём Twitter Шведская экоактивистка Грета Тунберг изменила в Twitter своё имя на Шэрон. Девушка в шутку подписалась как «Шэрон» в честь популярного мема.

Хоккей Павел Колобов: ребята показали хорошую игру Сборная России не смогла реализовать свои возможности для победы, но вместе с тем наши молодые хоккеисты показали хорошую игру, — приводит слова Колобкова пресс-служба спортивного ведомства.

Армия и оружие «Хезболла» намерена отомстить США за убийство Сулеймани Напомним, что 3 января Пентагон сообщил об убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани вследствие удара США по багдадскому аэропорту.

Шоу-бизнес Адель и Гарри Стайлс проводят отпуск вместе 31-летняя исполнительница хита «Hello» Адель и бывший участник One Direction, 25-летний певец Гарри Стайлс были сфотографированы папарацци во время отдыха на пляже в Ангилье, на одном из островов в Карибском море.

Политика Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, убитый в Ираке военными США, представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.

Политика МИД России раскритиковал чествование националистов на Украине В МИД России призвали Киев отказаться от героизации украинских националистов, сотрудничавших с вермахтом в годы Великой Отечественной войны.

Наука Ученые назвали помогающий снизить давление напиток Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Спорт Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски» Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".