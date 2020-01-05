Политика

РИА НовостиРИА НовостиОппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии

Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии. За пост главы государства Миланович борется с действующим президентом Колиндой Грабар-Китарович.
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Кандидат оппозиции побеждает на выборах президента Хорватии после обработки 90% бюллетеней

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