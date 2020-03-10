Политика
BFM.ruОппозиция подала заявку на митинг в Москве по поправке в конституцию
Представители несистемной оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение митинга на проспекте Академика Сахарова. Заявленная численность участников — 50 тысяч человек.
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с чего всё началось
Общественное движение «Гражданское общество», которое создал либертарианец Михаил Светов, тоже подало заявки на проведение митинга на проспекте Сахарова.Телеканал RTVI09:47
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