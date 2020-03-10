с чего всё началось

Представители несистемной оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение митинга на проспекте Академика Сахарова. Заявленная численность участников — 50 тысяч человек.

Оппозиция подала заявку на митинг в Москве по поправке в конституцию

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Общество Участник группы Little Big женился Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.

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Происшествия На Украине забросали камнями поезд в Москву На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.