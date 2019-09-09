Политика

ИнтерфаксИнтерфаксКандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме

По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
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Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме

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