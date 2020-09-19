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Собеседник
Собеседник

В Москве задержан политолог Валерий Соловей

Полиция задержала профессора Валерия Соловья, который вышел на Тверской бульвар с акцией «День перемен».В источнике
Подробнее о событии
News.ru

В Москве на несанкционированном митинге задержан политолог Соловей

News.ru09:59
Московский Комсомолец

Политолога Валерия Соловья задержали в Москве

Московский Комсомолец09:06
ТАСС

Оппозиционный политолог Валерий Соловей задержан на несанкционированном митинге в Москве

ТАСС09:40
URA.Ru

В Москве задержали политолога Валерия Соловья

URA.Ru09:19
Фонтанка.Ру

Известного политолога Валерия Соловья задержали в Москве после акции «Цепь солидарности»

Фонтанка.Ру09:09
РЕН ТВ

Политолога Соловья задержали на несогласованном митинге в Москве

РЕН ТВ09:47
Эхо Москвы

В центре Москвы на акции солидарности задержан один из организаторов, политолог Валерий Соловей

Эхо Москвы10:02

В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

Запад в ситуации с Белоруссией попирает основополагающие принципы Устава ООН для продвижения в республике узкокорыстных интересов, заявил директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.
RT на русском03:30
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В Петрозаводске автомобиль насмерть сбил двух женщин и скрылся

По имеющимся данным, водитель черного автомобиля Volkswagen совершил на регулируемом пешеходном переходе наезд на двух женщин1977 и 1979 годов рождени, которые переходили дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.
UsedCars.ru09:39
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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Американский банк: Китай и коронавирус начали ломать превосходство США

Иногда в качестве надежного места "парковки капиталов" работали и швейцарские банки, но тот же Минфин США и американские дипломаты сделали все для того, чтобы эту тихую гавань мирового финансового мира буквально сжечь, оставив фешенебельные, но руины на месте былого величия, которое кануло в лету вместе с понятием "банковская тайна".
РИА Новости01:00
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Путин заявил, что Россия обладает самыми современными видами оружия

Сегодня на онлайн-встрече с ракетостроителем Гербертом Ефремовым президент России Владимир Путин заявил, что впервые в нашей новейшей истории страна обладает самыми современными видами оружия.
Реальное время07:44
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