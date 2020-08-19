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Оппозиционный совет Белоруссии избрал в президиум семь человек

Координационный совет белорусской оппозиции на заседании в среду, 19 августа, избрал президиум в составе семи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаба.В источнике
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РИА Новости

Совет белорусской оппозиции объяснил отсутствие Алексиевич на заседании

РИА Новостивчера в 15:59
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Оппозиционный совет Белоруссии избрал в президиум семь человек

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РБК

В президиум белорусской оппозиции вошли нобелевский лауреат и экс-министр

РБКвчера в 09:43
Комсомольская правда

Координационный совет Белоруссии организовал президиум из 7 человек

Комсомольская правдавчера в 08:56
Коммерсантъ

Нобелевский лауреат и экс-министр культуры вошли в президиум совета оппозиции Белоруссии

Коммерсантъвчера в 08:56
ТАСС

Оппозиция Белоруссии избрала президиум Координационного совета

ТАССвчера в 08:33
RT на русском

Кризис в Белоруссии | День 11

RT на русскомвчера в 13:04
КП - Беларусь

В президиум Координационного совета штаба Тихановской вошли 7 человек. Кто они?

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Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

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Газета.Ruвчера в 09:56
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Российская газетавчера в 10:44
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Forbesвчера в 09:52
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Северный флот получит отряд «летающих лодок» Бе-200 «Альтаир»

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Счетная палата РФ видит целый ряд рисков для реализации нацпроектов из-за распространения коронавируса, говорится в оперативном докладе аудиторов о ходе исполнения федерального бюджета и внебюджетных госфондов за январь-июнь 2020 года.
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