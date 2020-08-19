Оппозиционный совет Белоруссии избрал в президиум семь человек
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Координационный совет белорусской оппозиции на заседании в среду, 19 августа, избрал президиум в составе семи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаба.В источнике
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Координационный совет Белоруссии организовал президиум из 7 человек
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