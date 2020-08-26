Политика
URA.RuОппозиция Беларуси откажется от влияния России
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что влияние России и других стран в происходящее в республике недопустимо. О своей позиции она рассказала в интервью телеканалу Fox News.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
Тихановская заявила о недопустимости влияния на решения белорусов из-за рубежа
Газета.Ruвчера в 18:22
Автоматически обработано 7388 источников, обновлено в 04:02, Ашберн
Происшествия
Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы
Российская газета 03:18
Общество
Красноярский край назван самым загрязнённым регионом РФ
Красноярск, 26 августа 2020, 10:30 — REGNUM В списке российских регионов с наиболее загрязнённым воздухом в 2019 году лидером оказался Красноярский край.
REGNUM 03:30
Экономика
Верховная рада Украины увеличила размер минимальной зарплаты в стране
Киев, 25 августа 2020, 12:43 — REGNUM Верховная рада Украины установила минимальную месячную зарплату в размере 5 тыс. гривен или 13,5 тыс. рублей.
REGNUM вчера в 05:43
Политика
Зеленский пообещал создать площадку для переговоров по Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать «эффективную» переговорную площадку для обсуждения вопроса принадлежности Крыма и вернуть полуостров.
BFM.ru 03:24
Здоровье
В Челябинской области за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
На лечении в Челябинской области остаются 2717 человек с COVID-19. Из больниц за сутки выписали 146 южноуральцев.
74.ru 02:14
Армия и оружие
Танк «Армата» после модернизации могут оснастить пушкой 152-мм калибра
Москва, 26 августа 2020, 08:31 — REGNUM Российский танк Т-14 «Армата» военные в будущем предполагают оснастить новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм.
REGNUM 01:31
Общество
Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
В связи с началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа.
РБК 00:29
Общество
В России за сутки выявлено 4676 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 4676 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:32
Общество
Росздравнадзор запретил продавать серию лекарств «Уралбиофарма»
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) отозвала из обращения таблетки «Мукалтин» серии №91119, произведенные на екатеринбургском предприятии ОАО «Уралбиофарм», следует из размещенного на сайте ведомства информационного письма.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:55
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом, ехавшим из Махачкалы в Москву
В ночь на среду в Калмыкии столкнулись "КамАЗ" и пассажирский автобус, следовавший из Махачкалы в Москву.
Интерфакс 01:16
Политика
Правительство Украины намерено продлить карантин до 1 ноября
Киев, 25 августа 2020, 15:58 — REGNUM Правительство Украины предлагает продлить действующий сейчас в стране карантин до 1 ноября.
REGNUM вчера в 08:58
Армия и оружие
В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии
Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах.
Известия 03:04
Космос
Американские военные готовятся противостоять астероиду
Американские военные в течение четырех месяцев не прекращают подготовку к возможному падению на поверхности Земли астероида.
Дни24 00:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева сообщила о госпитализации своей матери с инсультом
Кудрявцева отметила, что вначале сильно испугалась, однако сейчас готова сделать все, чтобы реабилитация ее матери прошла успешно.
Слово и Дело вчера в 08:39
Армия и оружие
Эксперт оценил шанс Украины силой «вернуть» Крым
Напомним, ранее экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов выразил готовность помочь украинскому президенту «захватить» полуостров.
Вести Крым вчера в 03:30
Экономика
ЦБ выявил случаи передачи долгов коллекторам без согласия заемщиков
«По результатам поведенческого надзора регулятор выявил случаи, когда заемщики не имели выбора или не могли повлиять на условие договора, позволяющее запретить уступку прав (требований) третьим лицам, несмотря на то что такое право предоставлено Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ», - говорится в сообщении ЦБ.
Rambler News Service 24 августа в 09:56
Кино
Warner Bros. попросила американцев не смотреть «Довод» в автокинотеатрах
Кинокомпания Warner Bros. выступила с просьбой не смотреть в автокинотеатрах фильм «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана.
News.ru вчера в 10:16
Общество
Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой
По словам Ивана Абрамова, решение позволит не только улучшить транспортную логистику между данными регионами, но и соединит Магадан с Байкало-Амурской магистралью (БАМ).
Известия вчера в 19:51
Футбол
ЦСКА выиграет у «Краснодара» в пятом туре РПЛ 26 августа
Матч пятого тура РПЛ «Краснодар» - ЦСКА начнется в 20:30 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством зрителей на трибунах.
ODDS.ru 03:31
Происшествия
Экс-подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой
Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь идет о бывшем подполковнике МВД Николае Гермашеве, известном в криминальных кругах как Коля Кувалда.
Lenta.ru 03:32
Общество
Кабмин снял ограничения на въезд иностранных спортсменов и тренеров
Правительство сняло действовавшие с весны ограничения на въезд в Россию иностранных спортсменов и тренеров.
Российская газета 03:25
Общество
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
После аудита счетной палаты выяснилось, что доплаты к пенсиям не осуществлялись в 53% случаев.
Муксун.fm вчера в 07:36
Политика
В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации
Член Республиканской партии США, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест во время выступления перед своими сторонниками усомнился в том, что 77-летний кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден доживет до дня инаугурации президента в 2021 году, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости вчера в 21:28
Кино
Иркутская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино»
Всероссийская акция «Ночь кино» состоится 29 августа. Города Приангарья примут в ней участие в очном формате.
Weacom.ru 01:54
Общество
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Навального
Алексей Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
CT news 24 августа в 13:17
Общество
Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе
Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС 03:56
Происшествия
В Ереване обрушился дом из-за взрыва газа, пострадали люди
В результате обрушения жилого дома из-за взрыва газа в Ереване, по предварительным данным, пострадали двое человек.
Газета.Ru 02:44
Футбол
«Челси» согласовал трансфер Чилуэлла
На днях лондонцы согласовали трансфер 23-летнего игрока за 50 млн фунтов. Об этом также пишет The Telegraph.
Все про Спорт ру вчера в 08:40