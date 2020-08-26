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URA.Ru
URA.Ru

Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой

Белорусской оппозиции пока рано начинать диалог с представителями России, а Москве стоит уважать суверенитет республики. Об этом в среду заявила Светлана Тихановская, которая стала главным соперником Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.В источнике
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Национальная служба новостей

Тихановская: время для разговора с Россией еще не настало

Национальная служба новостей05:49
Газета.Ru

Тихановская заявила о несвоевременности переговоров с Москвой

Газета.Ru07:31
RT на русском

Тихановская заявила, что время для разговора с Россией не пришло

RT на русском06:17
РБК

Тихановская оценила возможность переговоров с Россией

РБК07:45
РИА Новости

Тихановская прокомментировала возможность начать диалог с Россией

РИА Новости05:41
Lenta.ru

Тихановская ответила на вопрос о переговорах с Россией фразой «время не пришло»

Lenta.ru05:24
URA.Ru

Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой

URA.Ru05:21

Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Газета.Ru10:53
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Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

По словам главного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Челанова, в ближайшее время в России ожидается некритичный рост заболеваемости – динамика КОВИД-19 вырастет в осенне-зимний период на фоне других респираторных вирусных инфекций.
Evo-rus.com08:11
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
ТАСС10:47
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Дегтярев предложил сократить траты на чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен высвободить в бюджете региона дополнительные 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников, оптимизации схемы закупки топлива и выдачи госгарантий.
ТАСС03:27
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