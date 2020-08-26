Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой
Смотрите также
В США в возрасте 99 лет умер старейший хоккеист мира
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Forbes составил рейтинг российских Instagram-блогеров
Омские врачи обратились к немецким коллегам из-за ситуации с Навальным
Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК
На Украине продлили до ноября карантин из-за коронавируса
Боевик ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии
Асмус примерила образ сексуальной брюнетки
Степан Меньщиков из «Дома-2» стал отцом во второй раз
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года
На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
Боевик ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии
Зеленский заявил о необходимости обсуждения вопроса возвращения Крыма
Белорусской оппозиции пока рано начинать диалог с представителями России, а Москве стоит уважать суверенитет республики. Об этом в среду заявила Светлана Тихановская, которая стала главным соперником Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.В источнике
Подробнее о событии