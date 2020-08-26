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URA.Ru
URA.Ru

Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой

Белорусской оппозиции пока рано начинать диалог с представителями России, а Москве стоит уважать суверенитет республики. Об этом в среду заявила Светлана Тихановская, которая стала главным соперником Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.В источнике
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РБК

Тихановская оценила возможность переговоров с Россией

РБК07:45
Газета.Ru

Тихановская заявила о несвоевременности переговоров с Москвой

Газета.Ru07:31
Lenta.ru

Тихановская ответила на вопрос о переговорах с Россией фразой «время не пришло»

Lenta.ru05:24
Национальная служба новостей

Тихановская: время для разговора с Россией еще не настало

Национальная служба новостей05:49
РИА Новости

Тихановская прокомментировала возможность начать диалог с Россией

РИА Новости05:41
RT на русском

Тихановская заявила, что время для разговора с Россией не пришло

RT на русском06:17
URA.Ru

Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой

URA.Ru05:21

Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Новый клип группы BTS установил рекорд в YouTube

Сеул, 26 августа 2020, 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа.
REGNUM04:01
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Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
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Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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Стало известно о рисках распространения чумы в Китае

Как отмечает издание, подобные опасения возникли после того, как в центральном районе Монголии выявили три новых случая инфицирования, а власти страны объявили, что теперь 17 из 21 монгольского региона находятся в зоне риска дальнейшего распространения чумы.
Lenta.ru08:26

Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса

Пациенты, госпитализированные с коронавирусом, имеют в три раза больше шансов умереть, если у них есть метаболический синдром, сообщает сайт Eurekalert со ссылкой на исследование ученых из Тулейнского университета.
РИА Новости04:16
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45-летняя Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности

Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности Источники из окружения Татьяны Навки, предпочитающие оставаться анонимными, подтвердили, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков готовятся вновь стать родителями.
Вокруг ТВ05:26
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