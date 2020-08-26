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URA.Ru
URA.Ru

Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой

Белорусской оппозиции пока рано начинать диалог с представителями России, а Москве стоит уважать суверенитет республики. Об этом в среду заявила Светлана Тихановская, которая стала главным соперником Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.В источнике
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Национальная служба новостей

Тихановская: время для разговора с Россией еще не настало

Национальная служба новостей05:49
Газета.Ru

Тихановская заявила о несвоевременности переговоров с Москвой

Газета.Ru07:31
RT на русском

Тихановская заявила, что время для разговора с Россией не пришло

RT на русском06:17
РБК

Тихановская оценила возможность переговоров с Россией

РБК07:45
РИА Новости

Тихановская прокомментировала возможность начать диалог с Россией

РИА Новости05:41
Lenta.ru

Тихановская ответила на вопрос о переговорах с Россией фразой «время не пришло»

Lenta.ru05:24
URA.Ru

Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой

URA.Ru05:21

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

Давос, Швейцария, 26 августа 2020, 16:42 — REGNUM Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году будет проведен на полгода позже назначенного срока, сообщил 26 августа журналистам управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.
REGNUM09:42
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Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

РФ в рамках соглашения поставит в Казахстан более 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в дальнейшем может увеличить объем поставок до 5 млн доз, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
ТАСС06:26
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Минторг США внес в черный список 24 китайские компании

"Бюро промышленности и безопасности Минторга США включило 24 китайские компании в свой черный список за их роль в оказании помощи ВС КНР в деле возведения и милитаризации искусственных островов в Южно-Китайском море, что подверглось осуждению на международном уровне", - утверждается в документе.
ТАСС09:03

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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