Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой

Белорусской оппозиции пока рано начинать диалог с представителями России, а Москве стоит уважать суверенитет республики. Об этом в среду заявила Светлана Тихановская, которая стала главным соперником Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.