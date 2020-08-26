Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой
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Белорусской оппозиции пока рано начинать диалог с представителями России, а Москве стоит уважать суверенитет республики. Об этом в среду заявила Светлана Тихановская, которая стала главным соперником Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.В источнике
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