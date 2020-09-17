Политика

Первый СевастопольскийПервый СевастопольскийОппозиция Белоруссии готовит санкционный список

В настоящее время собираются сведения о правоохранителях, которые были причастны к насилию, - сообщает Telegram-канал "Пул Первой" со ссылкой на лидера оппозиции Светлану Тихановскую. Санкционному списку предложено дать имя первого погибшего Александра Тайраковского, гражданина Белоруссии.
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с чего всё началось
Белорусская оппозиция начала сбор данных силовиков, причастных к избиениям и пыткам демонстрантов, для составления санкционного списка, сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, передает
 ее пресс-служба в телеграм-канале «Пул Первой».
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Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

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Происшествия

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Политика

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Политика

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Коммерсантъ 05:28
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Происшествия

На Ленинском проспекте Калининграда произошла стрельба

В Калининграде на Ленинском проспекте днём в четверг, 17 сентября, произошла стрельба.
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Общество

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МИД России вызвал эстонского посла из-за бегства в Эстонию россиянина Александра Литреева.
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МИД исключил возможность выдачи российских диспетчеров Польше

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На учениях под Астраханью подбили российский Т-90

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В Крыму священник погиб в результате падения со скалы

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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

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Ольга Скабеева: «Меня вылечили»

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в своем "Инстаграме" рассказала подписчикам, что переболела коронавирусом и поблагодарила врачей, которые помогли преодолеть ей страх и вылечили.
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