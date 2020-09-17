Политика
Первый СевастопольскийОппозиция Белоруссии готовит санкционный список
В настоящее время собираются сведения о правоохранителях, которые были причастны к насилию, - сообщает Telegram-канал "Пул Первой" со ссылкой на лидера оппозиции Светлану Тихановскую. Санкционному списку предложено дать имя первого погибшего Александра Тайраковского, гражданина Белоруссии.
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с чего всё началось
Белорусская оппозиция начала сбор данных силовиков, причастных к избиениям и пыткам демонстрантов, для составления санкционного списка, сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, передает ее пресс-служба в телеграм-канале «Пул Первой».Ведомости04:02
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МИД Белоруссии раскритиковал резолюцию Европарламента
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Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
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Госдума прекратит полномочия Карелина 22 сентября
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Коммерсантъ 10:55
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Хасиды нарядились в украинские костюмы и спели гимн
Нарядившись в украинские национальные костюмы, хасиды исполнили гимн Украины, чтобы их пустили на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в городе Умань Черкасской области.
Взгляд.ру 09:49
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Ярославский регион. Северный край 10:49
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Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Блогера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.
Известия 09:03
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Минобрнауки изменило порядок приема в вузы
Минобрнауки России утвердило новый порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 08:18
Шоу-бизнес
Осужденный на 8 лет колонии Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО
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Вокруг ТВ вчера в 17:59
Экономика
Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах
На изменение расходов в сфере "Национальная оборона" повлияло увеличение бюджетных ассигнований на текущее содержание Вооруженных сил России (в 2021 году примерно на 5,14 млрд рублей, в 2022 году примерно на 8,59 млрд рублей и в 2023 году примерно на 35,73 млрд рублей), а также уточнение среднегодового курса доллара США.
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Морские вертолеты Ка-52К "Катран" прошли все испытания и готовы к серийному производству, сообщил РИА "Новости" генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) "Миль и Камов", Герой России Сергей Михеев.
Газета.Ru 04:35
Происшествия
На Ленинском проспекте Калининграда произошла стрельба
В Калининграде на Ленинском проспекте днём в четверг, 17 сентября, произошла стрельба.
Клопс 10:12
Общество
Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате
Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета 05:45
Общество
МИД России вызвал эстонского посла из-за бегства россиянина в Эстонию
МИД России вызвал эстонского посла из-за бегства в Эстонию россиянина Александра Литреева.
Lenta.ru 10:48
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МИД исключил возможность выдачи российских диспетчеров Польше
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Общество
«Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от коронавируса
По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александра Рыжикова, первый этап клинических испытаний доказал безопасность вакцины.
Ведомости 07:18
Армия и оружие
На учениях под Астраханью подбили российский Т-90
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Военное дело 08:21
Происшествия
В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину
Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новости 10:45
Экономика
Минфин сократит расходы бюджета на зарплаты чиновников и вооружение
Минфин сэкономит деньги госбюджета за счет снижения расходов на программы вооружений и зарплаты чиновников.
ФАН вчера в 17:25
Общество
Ольга Скабеева: «Меня вылечили»
Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в своем "Инстаграме" рассказала подписчикам, что переболела коронавирусом и поблагодарила врачей, которые помогли преодолеть ей страх и вылечили.
Вести.Ru 09:56
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В мультсериале «Южный парк» появится серия про пандемию коронавируса
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В Dota 2 вышла Immortal Treasure III
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Глава Пермского края Махонин ушел на больничный с признаками ОРВИ
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