с чего всё началось

В настоящее время собираются сведения о правоохранителях, которые были причастны к насилию, - сообщает Telegram-канал "Пул Первой" со ссылкой на лидера оппозиции Светлану Тихановскую. Санкционному списку предложено дать имя первого погибшего Александра Тайраковского, гражданина Белоруссии.

Здоровье Как Россия борется с угрожающей жизни людей инфодемией? 31 марта Госдума приняла поправки в КоАП и УК РФ, устанавливающие наказание за распространение в интернете и СМИ фейковых новостях вокруг пандемии.

Общество Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске. 4K

Экономика Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15% Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб. 125

Политика МИД Белоруссии раскритиковал резолюцию Европарламента Министерство иностранных дел Белоруссии раскритиковало принятую резолюцию Европарламентом (ЕП) по ситуации в республике. 45

Политика Захарова назвала дату выступления Путина на Генассамблее ООН Выступление президента России Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН запланировано на 22 сентября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 1

Политика Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк. 2,8K

Политика Госдума прекратит полномочия Карелина 22 сентября Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла в нижнюю палату проект постановления о досрочном прекращении полномочий члена фракции «Единая Россия» Александра Карелина. 18

Политика Хасиды нарядились в украинские костюмы и спели гимн Нарядившись в украинские национальные костюмы, хасиды исполнили гимн Украины, чтобы их пустили на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в городе Умань Черкасской области.

Хоккей Матч ярославского «Локомотива» с «Сочи» отменили Выездной матч ярославского «Локомотива» с «Сочи», который должен был состояться вечером в четверг, 17 сентября, отменен.

Общество Минобрнауки изменило порядок приема в вузы Минобрнауки России утвердило новый порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщается на сайте ведомства. 96

Экономика Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах На изменение расходов в сфере "Национальная оборона" повлияло увеличение бюджетных ассигнований на текущее содержание Вооруженных сил России (в 2021 году примерно на 5,14 млрд рублей, в 2022 году примерно на 8,59 млрд рублей и в 2023 году примерно на 35,73 млрд рублей), а также уточнение среднегодового курса доллара США. 19

Армия и оружие В России завершили испытания вертолета Ка-52К «Катран» Морские вертолеты Ка-52К "Катран" прошли все испытания и готовы к серийному производству, сообщил РИА "Новости" генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) "Миль и Камов", Герой России Сергей Михеев. 80

Происшествия На Ленинском проспекте Калининграда произошла стрельба В Калининграде на Ленинском проспекте днём в четверг, 17 сентября, произошла стрельба.

Общество Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. 183

Политика МИД исключил возможность выдачи российских диспетчеров Польше Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Москве призывают Польшу прекратить травлю российских диспетчеров по делу о крушении самолёта польского президента Леха Качиньского, и исключила возможность их выдачи Варшаве. 3

Происшествия В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского министерства по национальной политике и делам религий. 35