Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

Координационный совет оппозиции Белоруссии по трансферу власти на заседании в среду выбрал президиум из семи человек, сообщила пресс-служба КС. "Сегодня Координационным советом был выбран президиум совета", - говорится в сообщении пресс-службы.