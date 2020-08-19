Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума
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Координационный совет оппозиции Белоруссии по трансферу власти на заседании в среду выбрал президиум из семи человек, сообщила пресс-служба КС. "Сегодня Координационным советом был выбран президиум совета", - говорится в сообщении пресс-службы.В источнике
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