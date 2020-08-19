Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

Координационный совет оппозиции Белоруссии по трансферу власти на заседании в среду выбрал президиум из семи человек, сообщила пресс-служба КС. "Сегодня Координационным советом был выбран президиум совета", - говорится в сообщении пресс-службы.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Избран президиум Координационного совета оппозиции Белоруссии

Газета.Ru09:12
Известия

Оппозиционный совет Белоруссии избрал в президиум семь человек

Известия09:24
РИА Новости

Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

РИА Новости09:19
РБК

В президиум белорусской оппозиции вошли нобелевский лауреат и экс-министр

РБК09:43
Комсомольская правда

Координационный совет Белоруссии организовал президиум из 7 человек

Комсомольская правда08:56
Коммерсантъ

Нобелевский лауреат и экс-министр культуры вошли в президиум совета оппозиции Белоруссии

Коммерсантъ08:56
ТАСС

Оппозиция Белоруссии избрала президиум Координационного совета

ТАСС08:33
КП - Беларусь

В президиум Координационного совета штаба Тихановской вошли 7 человек. Кто они?

КП - Беларусь09:41

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры
РИА Новости09:55
837

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАНвчера в 05:40
49

Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,6 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 14 августа, сократились на 1,6 млн баррелей — до 512,5 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service10:44

В Сочи водители перестали пускать в автобусы пассажиров без масок

«Водители МУП г. Сочи «Сочиавтотранс» и других автотранспортных предприятий будут отказывать пассажирам в поездке в общественном транспорте при отсутствии медицинской маски или иного средства защиты органов дыхания», — говорится в сообщении.
РБК10:13
32

СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки

Областной комитет здравоохранения начал проверку по факту публикации в СМИ истории об очнувшейся в морге пациентке, которой диагностировали биологическую смерть вместо клинической, заявила первый зампред комитета здравоохранения Курской области Ирина Забелина, отмечает «Газета.ру».
Известия02:54
1,3K