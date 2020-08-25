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РИА Новости
РИА Новости

Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в республике началась "мирная революция", и оппозиция готова к диалогу с властями. Об этом она рассказала во время онлайн-выступления перед депутатами Европарламента.В источнике
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RT на русском

Почему Тихановская заговорила о «мирной революции» в Белоруссии

RT на русском18:26
Московский Комсомолец

Тихановская: «Революция в Беларуси не геополитическая»

Московский Комсомолец18:04
РБК

Тихановская не стала связывать протесты в стране с антироссийским курсом

РБКвчера в 08:22
РИА Новости

Тихановская заявила Европарламенту о нечестных выборах в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:15
ТАСС

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

ТАССвчера в 06:33
РЕН ТВ

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации результатов выборов

РЕН ТВвчера в 09:31
Lenta.ru

Тихановская заявила об отсутствии в Белоруссии антироссийской революции

Lenta.ruвчера в 08:05

В России началось производство нового KIA Sorento

На калининградском заводе «Автотор» стартовало производство следующего, четвертого по счету, поколения среднеразмерного внедорожника Kia Sorento, продажи которого в России стартуют в четвертом квартале 2020 года.
SpeedMe23:07
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Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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Вертолёт Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ во время госиспытаний обстреляли ракетами с земли, сообщил начальник отдела лётных служб, старший лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов» Сергей Маслов.
RT на русском00:35
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