Оппозиция Белоруссии намерена вести диалог с Лукашенко
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Экс-кандидат в президенты республики Беларусь Светлана Тихановская заявила о желании оппозиции провести мирные переговоры с действующей властью. Во вторник, 25 августа, Тихановская выступила перед депутатами Европарламента в рамках видеоконференции.В источнике
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