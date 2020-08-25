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Gazeta.SPb
Gazeta.SPb

Оппозиция Белоруссии намерена вести диалог с Лукашенко

Экс-кандидат в президенты республики Беларусь Светлана Тихановская заявила о желании оппозиции провести мирные переговоры с действующей властью. Во вторник, 25 августа, Тихановская выступила перед депутатами Европарламента в рамках видеоконференции.В источнике
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RT на русском

Почему Тихановская заговорила о «мирной революции» в Белоруссии

RT на русском18:26
Газета.Ru

Тихановская объяснила Европарламенту характер «революции» в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 12:55
Lenta.ru

Тихановская заявила об отсутствии в Белоруссии антироссийской революции

Lenta.ruвчера в 08:05
РЕН ТВ

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации результатов выборов

РЕН ТВвчера в 09:31
ТАСС

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

ТАССвчера в 06:33
Ёлдаш

Депутаты Европарламента ознакомились с жалобой Тихановской на фальсификацию выборов в Белоруссии

Ёлдашвчера в 06:08
РИА Новости

Тихановская заявила Европарламенту о нечестных выборах в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:15

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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В Новосибирске задержали подозреваемого в нападениях на женщин в парке

Следователи СК РФ и полицейские в Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на женщин в Дзержинском районе, в частности, в городском парке "Березовая роща", сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости23:13
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В Курске в «Музыкальном дворике» играл ансамбль народных инструментов

Сегодня, 25 августа, в рамках проекта «Музыкальный дворик» прошёл концерт ансамбля русских народных инструментов Концертно-творческого центра «Звёздный» под руководством Виктора Мезинова.
Kurskcity.ruвчера в 16:12

В Кембридже научились генерировать чистое топливо из света, воды и СО2

В прошлом году химики из Кембриджского университета разработали нечто вроде искусственного листа, который преобразует солнечный свет и воду в топливо – синтетический газ, состоящий из моноксида углерода и водорода.
Хайтек+вчера в 07:08
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Астрономы вновь зафиксировали загадочные радиовсплески

В июне этого года ученые, которые опубликовали работу, посвященную этим радиовсплескам, предсказали, что если FRB 121102 повторяется каждые 157 дней, то следующий сигнал астрономы должны получить уже в июле или августе этого года.
Популярная механикавчера в 07:16

Володин поручил комитету Госдумы проанализировать ситуацию с Навальным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по безопасности и противодействию коррупции проанализировать ситуацию с Алексеем Навальным, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств создать напряжение внутри России.
RT на русскомвчера в 12:42
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Уральский епископ назначен викарием патриарха Кирилла

Епископ Невьянский и Нижнетагильский Евгений был назначен викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации патриархии, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Коммерсантъ Екатеринбург00:22